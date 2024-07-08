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З наявними резервами у РФ нема можливості для прориву: Згурець про ситуацію на фронті

8 липня, 2024 понедiлок
09:47
Війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що з протяжністю фронту у 940 км ворог не має можливості для оперативного просування, однак на деяких ключових напрямках йому вдається здійснювати тактичне "проїдання"

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Про це він розповів у етері Еспресо.

"Фактично після захоплення Авдіївки почався від 9 жовтня той наступ противника, який триває і до сьогодні. Відтоді ворог по всіх напрямках використовує тиск. За цей час додалася Харківська ділянка, Вовчанськ та Липці, за рахунок чого загарбник розширив лінію фронту до 940 км. І зараз ця тактика окупантів не міняється. Питання у тому, чи має зараз противник резерви для проведення більш потужних наступальних дій? І тут висновки експертів розходяться, тому що частина говорить, що 75% ворожих сил та засобів вже використано на лінії зіткнення, а Україна задіяла лише 35% своїх резервів. Ці припущення все одно потребують перевірки практикою", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, з такою протяжністю лінії фронту у ворога немає можливості здійснювати оперативні просування. Однак тактичне "проїдання", як іржа, що роз'їдає метал, це те, що робить армія РФ на деяких ключових напрямках. До цих напрямків ми відносимо угруповання Покровськ – Торецьк – Часів Яр, де і далі буде концентрація ворожих сил. А інші напрямки – Куп'янський та частково, можливо, це зона Харкова.

"Але у будь-якому разі можемо стверджувати, що наступ противника суттєво загальмувався. Я вважаю, що зараз навіть з наявними резервами у противника нема можливості для оперативних проривів, але перевага в авіації, артилерії та живій силі – те, що ворог буде використовувати й далі впродовж тривалого часу. Такий повзучий тривалий наступ, думаю, цілком влаштовує на поточному етапі російське керівництво. З нашого боку треба знайти ефективні антидоти, які дозволяють суттєво збільшувати втрати окупантів. Це один з елементів, який буде зараз визначати баланс сил між українською армією та російською", - резюмував Сергій Згурець.

  • 6 липня на фронті відбулося 151 бойове зіткнення. Найактивніше окупанти атакують позиції Сил оборони на Покровському, Лиманському і Курахівському напрямках.
  • 7 липня Генштаб ЗСУ  повідомляв, що найбільшу активність російські загарбники проявили сьогодні на Покровському напрямку. Від початку цієї доби, окупанти 45 разів намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Нью-Йорк, Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка.
Теги:
Україна
Росія
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Харківщина
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