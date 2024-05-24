З отриманням ATACMS маємо суттєве нарощування можливостей ЗСУ: Згурець про вибухи у Криму

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз аналізуємо інформацію, яка надходила з Криму. Вчора ввечері щонайменше в 5 містах Криму було завдано ударів по російських військових об'єктах - це Саки, Євпаторія, Алушта. Тобто ділянки, де ворог може утримувати військові об'єкти й оборонно-промислові споруди. Поки що відомо, що, ймовірно, в Алушті було уражено центр зв'язку, який забезпечує роботу ЧФ РФ. Наразі можемо говорити про системну роботу ЗСУ, ймовірно, з використанням ATACMS", - зауважив Згурець.

За словами військового експерта, саме з отриманням далекобійних систем ATACMS бачимо суттєве нарощування можливостей ЗСУ.

"Пару днів тому в Севастополі було уражено російські військові кораблі. Зараз бачимо, що ця модель поширюється й на інші військові об'єкти РФ у тимчасово окупованому Криму, і на інші ділянки фронту, де ворог намагається утримувати озброєння та підрозділи", - додав Згурець.