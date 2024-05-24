З отриманням ATACMS маємо суттєве нарощування можливостей ЗСУ: Згурець про вибухи у Криму
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що в 5 містах Криму було завдано ударів по військових об'єктах РФ
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Зараз аналізуємо інформацію, яка надходила з Криму. Вчора ввечері щонайменше в 5 містах Криму було завдано ударів по російських військових об'єктах - це Саки, Євпаторія, Алушта. Тобто ділянки, де ворог може утримувати військові об'єкти й оборонно-промислові споруди. Поки що відомо, що, ймовірно, в Алушті було уражено центр зв'язку, який забезпечує роботу ЧФ РФ. Наразі можемо говорити про системну роботу ЗСУ, ймовірно, з використанням ATACMS", - зауважив Згурець.
За словами військового експерта, саме з отриманням далекобійних систем ATACMS бачимо суттєве нарощування можливостей ЗСУ.
"Пару днів тому в Севастополі було уражено російські військові кораблі. Зараз бачимо, що ця модель поширюється й на інші військові об'єкти РФ у тимчасово окупованому Криму, і на інші ділянки фронту, де ворог намагається утримувати озброєння та підрозділи", - додав Згурець.
- Збройні Сили України підтвердили, що Севастополі в ніч на 19 травня уразили російський ракетний корабель "Циклон".
- 23 травня в різних містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про влучання в Алушті "в порожній об'єкт сільськогосподарського призначення". Офіційних даних від ЗСУ наразі не було.
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