З-під Авдіївки евакуювали родину з дітьми, найменшому - 7 років

Про це інформує МНС.

"Через близькість до зони бойових дій влада оголосила примусову евакуацію дітей з Новоселівки Першої. Окупанти скидають на село керовані авіабомби, обстрілюють з різних видів зброї. Ворожі снаряди вже не раз вибухали поруч з оселею родини. Тож аби врятувати життя дітей, мати погодилась евакуюватись", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що правоохоронці евакуювали родину із 4 осіб: двох братів 7 і 15 років, 19-річної сестри та їхньої матері. Родина також забрала зі собою домашніх улюбленців - трьох собак і чотирьох котів. Їх вивезли з села до Покровська на броньованому авто. Далі родина вирушила далі до Житомирської області, де для них підготували прихисток.

"Правоохоронці вкотре закликають родини з дітьми, що мешкають у зоні російських обстрілів, виїхати до безпечних областей. Евакуаційні екіпажі "Білий Янгол" допоможуть виїхати усім охочим", - наголосили у поліції.