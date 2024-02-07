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З-під Авдіївки евакуювали родину з дітьми, найменшому - 7 років

7 лютого, 2024 середа
14:13
Війна з Росією евакуація дітей

Група поліцейських "Білі янголи" евакуювала з села Новоселівка Перша, що неподалік Авдіївки, родину з дітьми та тваринами. Наймолодшому хлопчику - 7 років

Про це інформує МНС. 

"Через близькість до зони бойових дій влада оголосила примусову евакуацію дітей з Новоселівки Першої. Окупанти скидають на село керовані авіабомби, обстрілюють з різних видів зброї. Ворожі снаряди вже не раз вибухали поруч з оселею родини. Тож аби врятувати життя дітей, мати погодилась евакуюватись", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що правоохоронці евакуювали родину із 4 осіб: двох братів 7 і 15 років, 19-річної сестри та їхньої матері. Родина також забрала зі собою домашніх улюбленців - трьох собак і чотирьох котів.  Їх вивезли з села до Покровська на броньованому авто. Далі родина вирушила далі до Житомирської області, де для них підготували прихисток.

"Правоохоронці вкотре закликають родини з дітьми, що мешкають у зоні російських обстрілів, виїхати до безпечних областей. Евакуаційні екіпажі "Білий Янгол" допоможуть виїхати усім охочим", - наголосили у поліції. 

  • Раніше з прифронтового Торецька евакуювали чотирьох людей, серед яких 8-річний хлопчик. Вони жили в укритті. 
Теги:
Україна
Росія
поліція
Донеччина
Авдіївка
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