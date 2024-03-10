З початку березня Росія запустила по Україні 175 "шахедів", - Зеленський
Російська терористична армія за 10 днів березня запустила по території України щонайменше 175 безпілотників. Українська ППО знищили 151 "шахед"
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Тільки за одну ніч на цю неділю їм вдалося збити 35 «шахедів». Загалом від початку березня російські терористи застосували проти України вже 175 таких убивчих дронів. На щастя, 151 із них були збиті нашими воїнами", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що це є дуже важливим результатом, проте зазначив, що всі "шахеди" наразі збивати не вдається, і "є влучання, на жаль, є втрати, є жертви".
Також Зеленський висловив вдячність кожному воїну мобільних вогневих груп в усіх регіонах бойового чергування, кожному льотчику та інженеру Повітряних сил, та усім воїнам протиповітряної оборони.
- Уночі неділі, 10 березня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками та ракетами. Повітряним силам вдалося знищити більшість ворожих ударних БПЛА.
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