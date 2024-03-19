З початку березня росіяни запустили по Україні 130 ракет, понад 320 "шахедів" та майже 900 КАБів, - Зеленський

Про це він написав у Telegram.

"Щодня і щоночі Росія дронами, ракетами й керованими бомбами веде терористичну війну проти наших людей, проти звичайних міст і сіл України. Лише від початку цього березня російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 "шахедів" і майже 900 керованих авіабомб", - зазначив він.

Та хоч Україна і довела, що може чинити гідну пропивовітряну боротьбу і збивати ворожі загрози у повітрі, лишається велика потреба у додаткових засобах ППО.

"Ми потребуємо більшого захисту - цілком реалістичної кількості систем ППО, які є в наших партнерів. "Петріоти" й інші системи мають робити те, заради чого створювались, а саме захищати життя, а не припадати пилом на зберіганні. І я дякую всім у світі, хто це розуміє та допомагає нам берегти життя. Російський терор повинен програти", - написав Зеленський.