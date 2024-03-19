З початку березня росіяни запустили по Україні 130 ракет, понад 320 "шахедів" та майже 900 КАБів, - Зеленський
Прозидент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку цього березня росіяни застосували проти України 130 ракет, понад 320 "шахедів" та майже 900 КАБів
Про це він написав у Telegram.
"Щодня і щоночі Росія дронами, ракетами й керованими бомбами веде терористичну війну проти наших людей, проти звичайних міст і сіл України. Лише від початку цього березня російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 "шахедів" і майже 900 керованих авіабомб", - зазначив він.
Та хоч Україна і довела, що може чинити гідну пропивовітряну боротьбу і збивати ворожі загрози у повітрі, лишається велика потреба у додаткових засобах ППО.
"Ми потребуємо більшого захисту - цілком реалістичної кількості систем ППО, які є в наших партнерів. "Петріоти" й інші системи мають робити те, заради чого створювались, а саме захищати життя, а не припадати пилом на зберіганні. І я дякую всім у світі, хто це розуміє та допомагає нам берегти життя. Російський терор повинен програти", - написав Зеленський.
- 19 березня повідомлялося, що агенти партизанського руху "Атеш" отримали секретні документи щодо виробництва в Росії крилатих ракет X-32: окупанти цього року планують виготовити 224 одиниці.
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