З початку доби на фронті відбулось більше ніж 70 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 1 червня.

З початку доби суботи, 1 червня, кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 73. Найгарячіше на Покровському напрямку, росіяни також не залишають спроб протиснути нашу оборону на Сіверському та Курахівському напрямках.

"Російські окупанти продовжують тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Зокрема, з району Білгорода агресор завдавав удару однією КАБ по Харкову та Великих Проходах відповідно, 3 КАБи ворог скинув по Руській Лозовій, ще по 1 КАБу у П’ятихатку та Чайківку. По Ветеринарному вдарили 8 некерованими авіаційними ракетами", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 4. Дві атаки наші воїни успішно відбили, ще дві тривають поблизу Дружелюбівки. Російські окупанти активно застосовують керовані авіаційні бомби: 2 удари по Дружелюбівці та 1 по Райгородці. По Тобаївці та Синьківці російська авіація завдала ударів НАРами (некерованими авіаракетами).

напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 4. Дві атаки наші воїни успішно відбили, ще дві тривають поблизу Дружелюбівки. Російські окупанти активно застосовують керовані авіаційні бомби: 2 удари по Дружелюбівці та 1 по Райгородці. По Тобаївці та Синьківці російська авіація завдала ударів НАРами (некерованими авіаракетами). На Сіверському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 10. Одну атаку українські захисники відбили, дев’ять ще тривають. Ситуація контрольована.

напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 10. Одну атаку українські захисники відбили, дев’ять ще тривають. Ситуація контрольована. На Краматорському напрямку російські війська атакували за підтримки авіації. 4 штурмові дії російських загарбників відбили підрозділи Сил оборони.

напрямку російські війська атакували за підтримки авіації. 4 штурмові дії російських загарбників відбили підрозділи Сил оборони. Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. З початку доби - 23 бойових зіткнення. Ворог намагається протиснути нашу оборону за підтримки авіації. 14 атак наші воїни відбили, 9 ще тривають.

напрямку. З початку доби - 23 бойових зіткнення. Ворог намагається протиснути нашу оборону за підтримки авіації. 14 атак наші воїни відбили, 9 ще тривають. На Курахівському напрямку загальна кількість атак зросла до 19. Сили оборони України успішно відбили 13 штурмових дій російських загарбників. Ще 6 боїв тривають поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Водяного, де ворог активно застосовує авіацію.

напрямку загальна кількість атак зросла до 19. Сили оборони України успішно відбили 13 штурмових дій російських загарбників. Ще 6 боїв тривають поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Водяного, де ворог активно застосовує авіацію. На Времівському напрямку українські воїни відбили 4 атаки російських терористів.

напрямку українські воїни відбили 4 атаки російських терористів. На Придніпровському напрямку, в районі Кринок, з початку доби відбулося 3 бойові зіткнення. Ворог застосовував авіацію.

напрямку, в районі Кринок, з початку доби відбулося 3 бойові зіткнення. Ворог застосовував авіацію. На решті напрямків – без особливих змін.

"Підрозділи Сил оборони мужньо стримують ворожі спроби просування у глибину території України, завдають окупантам вогневого ураження та виснажують його по всій лінії фронту", - додали у Генштабі.