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Війна з Росією: хроніка
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Зеленський налаштований довести війну до кінця за свого президентства

1 червня, 2024 субота
14:19
Війна з Росією Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що попри виснажливу рутину керівництва країною у стані війни, він налаштований довести її до кінця

Зміст

Про це він сказав у інтерв'ю The Guardian.

"Коли ви балотувалися в президенти і сказали, що ви будете зі своїм народом до кінця, і ви завжди будете захищати Україну і Конституцію, ну це означає, що ви брехун, якщо просто опустите руки. І точно не хотів би бути брехуном, особливо щодо своїх дітей", – сказав він.

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Вибори під час війни: що відомо

У травні 2023 року очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

У серпні віцеспікер Ради Корнієнко сказав, що є щонайменше три категорії людей, які не зможуть узяти участь у виборах. Перша категорія — біженці. За словами Корнієнка, такої кількості інфраструктури, яка дасть змогу проголосувати всім охочим, за кордоном просто немає. Друга категорія — внутрішньо переміщені особи. Тут можуть виникнути проблеми з обліком і формуванням списків. Третя категорія — військові.

7 вересня екссекретар РНБО Данілов сказав, що Україна програє війну, якщо проведе вибори. "Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть в окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного", — сказав він.

Водночас низка громадських організацій виступила проти виборів в Україні під час війни, зазначивши, що формальний акт голосування не дорівнює демократії. Також 81% опитаних КМІС виступили проти виборів під час дії правового режиму воєнного стану.

3 листопада нардепка Аліна Загоруйко заявила, що в Раді готуються до виборів після війни. Своєю чергою нардеп Федір Веніславський заявив, що в разі проведення виборів президента під час війни будуть підстави сумніватися в його легітимності.

7 листопада у ЦВК заявили, що вибори під час воєнного стану  проводити не можна, тож президент Володимир Зеленський виконуватиме свої обов'язки до закінчення дії цього правового режиму.

17 січня цього року спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що у питанні проведення виборів під час дії правового режиму воєнного стану ухвалено остаточне рішення.

Теги:
Україна
вибори
політика
вибори президента
Володимир Зеленський
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