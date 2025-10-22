З початку доби на фронті відбулося 56 боїв, росіяни здійснили 20 атак на Покровському напрямку

Про це у зведенні станом на 16:00 повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Бобилівка, Кучерівка, Товстодубове, Нова Гута Сумської області; Хрінівка Чернігівської області.

Ситуація за основними напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбивали чотири атаки загарбників.

На Південно-Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська, Бологівки, Строївки та Колодязного Сили оборони відбили три ворожі атаки, ще один бій триває.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають атаку ворога в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку відбулося два бої поблизу населених пунктів Дробишеве та Дерилове, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки. Сили оборони зупинили всі атаки.

На Костянтинівському напрямку загарбники п’ять разів атакували в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, наразі бій триває у одній локації.

На Покровському напрямку 20 разів протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке та Філія. П’ять боїв тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку агресор 10 разів намагався просунутися в районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка та Новогригорівка. Шість боїв ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбивають атаку окупантів поблизу Малинівки. Авіаційних ударів зазнали Рівнопілля, Гуляйполе та Малинівка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Новоданилівки та Степового. Авіаудару зазнало Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту, один бій ще триває.