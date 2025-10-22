Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією З початку доби на фронті відбулося 56 боїв, росіяни здійснили 20 атак на Покровському напрямку

З початку доби на фронті відбулося 56 боїв, росіяни здійснили 20 атак на Покровському напрямку

Дмитро Марценишин
22 жовтня, 2025 середа
16:40
Війна з Росією

З початку доби, 22 жовтня, на українсько-російському фронті сталося 65 боїв, найінтенсивніше армія РФ діє на Покровському напрямку, де вона здійснила 20 атак

Зміст

Про це у зведенні станом на 16:00 повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.  

Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Бобилівка, Кучерівка, Товстодубове, Нова Гута Сумської області; Хрінівка Чернігівської області.

Ситуація за основними напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбивали чотири атаки загарбників. 

На Південно-Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська, Бологівки, Строївки та Колодязного Сили оборони відбили три ворожі атаки, ще один бій триває. 

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають атаку ворога в районі Піщаного. 

На Лиманському напрямку відбулося два бої поблизу населених пунктів Дробишеве та Дерилове, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки. Сили оборони зупинили всі атаки. 

На Костянтинівському напрямку загарбники п’ять разів атакували в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, наразі бій триває у одній локації. 

На Покровському напрямку 20 разів протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке та Філія. П’ять боїв тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку агресор 10 разів намагався просунутися в районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка та Новогригорівка. Шість боїв ще тривають. 

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбивають атаку окупантів поблизу Малинівки. Авіаційних ударів зазнали Рівнопілля, Гуляйполе та Малинівка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Новоданилівки та Степового. Авіаудару зазнало Запоріжжя. 

На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту, один бій ще триває.

Теги:
Новини
Донбас
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Слов'янськ
Запорізька область
Костянтинівка
Харківщина
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Читайте також:
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
Віталій Чепинога
Автор Віталій Чепинога
19 жовтня, 2025 неділя
Ми не цифри. Ми — люди з курганів і культур штрихованої кераміки
художній музей Лувр
Автор Марія Музиченко
21 жовтня, 2025 вiвторок
Паризька прокурорка озвучила приблизну вартість викрадених коштовностей з Лувру
Київ
+8.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.52
    Купівля 41.52
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.89
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
22 жовтня
17:56
Збирали донати від імені "Мадяра" й привласнювали: у Києві затримали двох одеситів, один з них - неповнолітній
17:47
Литва прапор
Уряд Литви розірвав угоду з РФ про взаємні поїздки громадян
17:07
Аналітика
стіна дронів
Чи не пізно для Європи бути готовою до оборони до 2030 року?
16:57
Оновлено
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові: загинув чоловік, є поранені
16:49
винищувач JAS 39 Gripen Demo
Україна підписала зі Швецією угоду про наміри закупити до 150 винищувачів Gripen
16:42
Оновлено
Атака на Київ 22 жовтня 2025 року
РФ атакувала Україну дронами й ракетами: у Києві та області загинули 5 людей, серед них немовля і 12-річна дитина
16:20
Режисеру Білоусу обрали запобіжний захід у справі про сексуальне насильство над студентками
16:14
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія надає Україні додаткові $150 млн на закупівлю газу
16:02
OPINION
Нічого нового. Стандартний Трамп
16:02
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
В усіх регіонах діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 22 жовтня
15:59
Ексклюзив
російська пропаганда
Напряму платять гроші: журналістка Василенко про механізми російської пропаганди в Німеччині
15:47
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:41
ДБР
Затримано двох військових, які викрали 24 тонни пального з військової частини на Харківщині для продажу
15:25
Ексклюзив
москва, кремль
У Кремлі не приховують, що російська культура - це особлива спецоперація, - активістка Ситник
15:08
Морські дрони SeaBaby
СБУ представила нове покоління морських дронів "Sea Baby"
14:23
Махачкалінський нафтопереробний завод у Дагестані
Сили оборони України вдарили по російських військових об’єктах у Мордовії та Дагестані
14:00
OPINION
Коаліція охочих готується до зустрічі в Лондоні: над чим працюватимуть європейські лідери разом із союзниками
13:28
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський та перша леді прибули до Норвегії для зустрічі з премʼєр-міністром Стере
13:22
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Сили ППО знешкодили 333 російських безпілотників і 14 "іскандерів"
12:39
Рада схвалила проєкт держбюджету-2026 у першому читанні
12:30
мітинг проти мера Труханова
Втрата громадянства як підстава припинення повноважень міського голови та утворення військової адміністрації: аналіз ситуації в Одесі від ОПОРА
12:01
OPINION
Справа Кудрицького. Влада не відчуває кризи, переслідуючи фахівців
11:31
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Подібні маневри завжди завершуються погано: Цибулько про дії влади в Одесі
11:04
Трамп і Путін
Росія у приватному комюніке США повторила свої умови "мирного врегулювання" в Україні, - Reuters
10:43
Ексклюзив
ворог атакував обʼєкти енергетики
Вночі ворог атакував три обʼєкти енергетики на Чернігівщині, в області продовжують діяти графіки відключень, - ОВА
10:38
автомобіль вʼїхав у ворота Білого дому
У США затримали чоловіка, який автівкою вʼїхав у ворота Білого дому
10:27
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 22 жовтня: у приватників долар коштує 42 грн
10:04
OPINION
Війна привчає жити моментом
09:45
Оновлено
Роберт Фіцо
"Кидають вила в можливу угоду": Фіцо каже, що саміту Трампа й Путіна в Будапешті "намагаються завадити"
09:42
Ексклюзив
саміт Трампа і Путіна на Алясці
Аналітик Їжак пояснив, чому РФ ставить нездійсненні умови для завершення війни
09:29
РФ не відчуває достатнього тиску за затягування війни, - Зеленський про атаку росіян вночі та вранці 22 жовтня
09:17
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп заявив, що не хоче даремної зустрічі з Путіним, а ракети Storm Shadow вразили російський хімзавод. Акценти світових ЗМІ 22 жовтня
09:11
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Якщо завтра під нашими ТЦК стоятиме 500 тис. новобранців, то за тиждень Путін оголосить про капітуляцію, - пресофіцер 100-ї ОМБр Хомінський
08:38
Оновлено
електрика - розетки
У Києві та низці областей запровадили екстрені відключення світла після атаки РФ
08:01
Укуси комарів
В Ісландії вперше виявили комарів через глобальне потепління
08:00
OPINION
Навіщо Лавров розповідає очільнику Ефіопії про "зміну нацистського режиму в Україні"
07:40
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
РФ втратила 2 танки, 12 артсистем та 1050 військових за добу війни в Україні
06:04
КНДР, Північна Корея
КНДР випустила декілька балістичних ракет у напрямку Східного моря
00:45
Дональд Трамп
"Я не хочу марної зустрічі": Трамп заявив, що не ухвалив остаточного рішення щодо саміту з Путіним
00:07
Оновлено
Ламін Ямаль, Ліга чемпіонів, Барселона
"Барселона" розтрощила "Олімпіакос" Яремчука у Лізі чемпіонів. Результати й розклад матчів 3-го туру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV