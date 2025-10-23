Армія РФ за добу війни в Україні втратила 920 військових, 24 артсистеми і 6 бронемашин
Протягом доби 22 жовтня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 920 військових. Також українські захисники знищили 24 артилерійські системи і 6 бойових броньованих машин ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 134 170 (+920) осіб;
- танків – 11 282 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23 453 (+6) од;
- артилерійських систем – 33 938 (+24) од;
- РСЗВ – 1 525 (+1) од;
- засоби ППО – 1 230 (+1) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 73 386 (+626) од;
- крилаті ракети – 3 880 (+16) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 228 (+106) од;
- спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
