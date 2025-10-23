Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Армія РФ за добу війни в Україні втратила 920 військових, 24 артсистеми і 6 бронемашин

Армія РФ за добу війни в Україні втратила 920 військових, 24 артсистеми і 6 бронемашин

Катерина Ганжа
23 жовтня, 2025 четвер
06:57
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом доби 22 жовтня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 920 військових. Також українські захисники знищили 24 артилерійські системи і 6 бойових броньованих машин ворога

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1 134 170 (+920) осіб;
  • танків – 11 282 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 23 453 (+6) од;
  • артилерійських систем – 33 938 (+24) од;
  • РСЗВ – 1 525 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 230 (+1) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 73 386 (+626) од;
  • крилаті ракети – 3 880 (+16) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 228 (+106) од;
  • спеціальна техніка – 3 981 (+0) од. 

В Генштабі додали, що дані уточнюються.

