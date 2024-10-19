Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією З початку доби на фронті відбулося 71 боєзіткнення: ворог особливо активний на Курахівському, Куп’янському та Покровському напрямках

З початку доби на фронті відбулося 71 боєзіткнення: ворог особливо активний на Курахівському, Куп’янському та Покровському напрямках

Ксенія Золотова
19 жовтня, 2024 субота
16:48
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Від початку доби суботи, 19 жовтня, між двома арміями відбулося 71 боєзіткнення. Ситуація на фронті характеризується особливою активністю ворога на Курахівському, Куп’янському та Покровському напрямках

Зміст

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

"Окупант застосовує усі наявні сили та засоби для досягнення своїх цілей, наші захисники зупиняють противника, тримають рубежі та руйнують плани росіян", - зазначили у відомстві.

Загалом від початку доби відбулося 71 бойове зіткнення.

Від терористичних атак ворожої артилерії постраждала Сеньківка Чернігівської області, на Шостку ворог скинув чотири авіабомби, на жаль, є загиблі та поранені. Також противник завдав 24 авіаційні удари по території Курської області, застосувавши 34 КАБи.

Ситуація на основних напрямках фронту

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти шість разів штурмували оборонні рубежі українського війська в районі Стариці та Вовчанська. На даний час в чотирьох локаціях тривають бойові зіткнення. 

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової, п’ять боєзіткнень триває. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців в районах Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки. Бої тривають.

На Краматорському напрямку загарбники здійснювали штурмові дії позицій нашого війська поблизу Андріївки та Ступочок. Атаки ворога відбито.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив атаку в напрямку Олександро-Шультиного, скинув керовані авіаційні бомби на Торецьк та Катеринівку.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вісім спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя та Селидового. Сили оборони стримують натиск, та на даний час відбили п’ять атак противника, три атаки – ще триває. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито сім з 21 атаки окупаційної армії. Точаться запеклі бої.

На Времівському напрямку противник, за підтримки авіації, двічі йшов на штурм позицій наших підрозділів неподалік Новоукраїнки та Богоявленки. Триває два боєзіткнення. Ворожа авіація завдала удару керованою авіаційною бомбою по Богоявленці.

На Оріхівському напрямку українськими підрозділами відбито дві спроби окупантів атакувати наші позиції поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку загарбник не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій, так за сьогодні ним було здійснено п’ять атакувальних дій, на даний час одне боєзіткнення продовжується. 

  • Генерал-лейтенант Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), зазначив, що на Харківщині Силам оборони України вдалося провести контратаки навколо населеного пункту Піщане та південніше. 
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
планета земля
Автор Ксенія Золотова
18 жовтня, 2024 п'ятниця
Уперше в історії: людство порушило колообіг води на планеті
навчання НАТО
Автор Тетяна Нижник
17 жовтня, 2024 четвер
У Плані перемоги достатньо було б одного пункту: надання Україні статусу стратегічного партнера поза блоком НАТО, - військовий експерт Снєгирьов
ЗСУ
Автор Ксенія Золотова
18 жовтня, 2024 п'ятниця
Українські десантники взяли в полон єгиптянина на Курахівському напрямку
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 44.58
    Продаж 45.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
19 жовтня
17:32
блекаут, вимкнення світла
У Нігерії стався блекаут. Третій за тиждень
17:28
Філіп Зімбардо
У віці 91 року помер автор суперечливого "Стенфордського тюремного експерименту" Зімбардо
17:24
Євген Межевікін
ЗСУ створять Школу інструкторів: для чого вона потрібна
17:03
осінь
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується потепління після перших заморозків
16:56
Ексклюзив
Євген Магда
Не виключаю, що це російське ІПСО: політолог Магда щодо можливого повернення України до ядерного статусу
16:55
у Мексиці вилучили партію наркотиків
Найбільша за всю історію країни: у Мексиці вилучили партію наркотиків на $100 млн
16:52
На Львівщині напали на працівника ТЦК
Поширення в інтернеті перекручень та неправди про дії ТЦК каратимуться: заява ЗСУ
16:30
Військові психологи
Скільки українських військових вже пройшли підготовку за кордоном: відповідь Генштабу
16:22
Куп'янськ
Міноборони Британії прогнозує ймовірне просування окупантів біля річки Оскіл на Харківщині
16:00
OPINION
блог Євген Магда
"Ядерку" не приховаєш на "чорний день"
15:51
Ексклюзив
гривні
До кінця року можемо очікувати інфляцію близько 10%, - аналітик Несходовський
15:40
Оновлено
Херсон
Удари росіян по Херсону та передмістю: у комунальному підприємстві постраждало 6 людей, в Білозерці загинув чоловік
15:40
Астронавти носитимуть Prada: в Axiom Space показали дизайн нового космічного скафандру для подорожі людини на Місяць
15:33
Олександр Лукашенко
"Білоруси охайно оберуть кандидата, який цього заслуговує": Лукашенко про вибори президента у 2025 році
15:17
Оновлено
Голова МЗС Франції Барро: Париж підтримує План перемоги України в усіх сферах
15:02
В Британії майбутніх командирів ЗСУ навчають бойовим діям у місті
15:01
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-16 жовтня
Є позитивна перспектива: генерал Романенко про Харківський напрямок
14:44
У Києві презентують документальний фільм "Перемоги, 118" про наслідки російського ракетного удару по Дніпру
14:41
ЗСУ
Базова підготовка новачків у ЗСУ: де вже перейшли на 45 днів замість 30
14:30
Росіяни знищили міст в Олешках, побоюючись імовірного наступу Сил оборони на Херсонському напрямку, - Атеш
14:09
США пропонують винагороду у $10 млн за інформацію про російський військовий блог "Рибарь"
14:02
OPINION
"Інформаційна війна" у стилі Кварталу-95
13:45
Ексклюзив
Володимир Путін
Для Путіна успіх полягає у руйнуванні України, що також означатиме руйнування для всього світу, - британський нейрохірург та письменник Генрі Марш
13:35
Для реалістичних тренувань: до використання в ЗСУ допустили імітаційний комплект бійця Kit 2.0
13:25
Вибух
В Уманському районі Черкащини через масовану атаку РФ загинула жінка
13:22
Протести в Грузії
"Грузія обирає Євросоюз": у Грузії анонсували масштабну акцію на підтримку євроінтеграції
13:16
Оновлено
Росіяни скинули КАБи на середмістя Шостки: є загиблий, 8 поранених
13:08
ппо
Уночі та вранці сили ППО збили 42 ворожих БПЛА та 4 ракети
13:00
OPINION
Як держава може подарувати 20-30 млрд грн міжнародним тютюновим корпораціям під час війни
12:59
Голки у м'ясі для ЗСУ: Держоператор тилу пообіцяв розслідування
12:58
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Після удару БПЛА на півночі Санкт-Петербургу зникла електроенергія, - росЗМІ
12:52
безпілотник, дрон
"Хезболла" атакувала дроном резиденцію Нетаньягу на узбережжі Середземного моря
12:30
Ольга Стефанішина
Україна буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року і це не обговорюється, - Стефанішина
12:14
У Луганську підірвали авто із російським майором розвідки Пєрвухою, - ГУР
12:12
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Наслідки атаки дронами та ракетами у ніч на 19 жовтня: поранена у Києві, постраждалі в областях, Чернігівщина та Сумщина без світла
12:00
OPINION
Ключі від реалізації плану Перемоги — на Банковій
11:52
Ексклюзив
корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа"
"Україні потрібен потужний флот, процес розпочався": ВМС ЗСУ про вихід у море корвету "Гетьман Іван Мазепа" на ходові випробування
11:29
Румунія, прапор Румунії
Румунія вночі піднімала авіацію через невстановлену повітряну ціль
11:27
Премія Responsibility Award 2024
Премія Responsibility Award 2024 оголосила про початок прийому заявок
10:44
південнокорейський дрон
У КНДР заявили про виявлення південнокорейського дрона біля Пхеньяну та пригрозили оголошенням війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV