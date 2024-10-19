Є позитивна перспектива: генерал Романенко про Харківський напрямок

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На Харківщині, попри плани ворога просунутися та захопити Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий, нашим військам вдалося провести контратаки навколо Піщаного та південніше. Є там позитивна перспектива, бо треба нагадати, що противник стосовно Куп'янська мав плани просуватися з метою розрізати наше угруповання навпіл, на північну частину, де Куп'янськ, та південну. Крім того, просуваючись на Вовчанськ, якби загарбнику вдалося пройти далі, то це був би захід ворога у тил та у фланг нашого угруповання, яке захищає Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий. Тому останнім часом і відбулися відповідні позитивні дії Сил оборони України щодо покращення ситуації", - прокоментував генерал-лейтенант.

За його словами, на Харківському напрямку за участі підрозділів ГУР та інших підрозділів Сил оборони України вдалося покращити ситуацію у напрямку населеного пункту Липці. Якщо подивитися на мапу, то біля Глибокого видно просування з нашого боку.

"Однак Вовчанськ – ще один напрямок на Харківщині, де бої загострилися, і ворогу знову вдалося взяти під контроль агрегатний завод. Там тривають запеклі бої. Взагалі у зв'язку з ситуацією, яка складається на Курщині, доцільно нагадати, що з травня 2024 року противник намагається створити буферну зону. Сили оборони України не дають ворожим силам робити активні просування. Водночас наші війська сформували таку буферну зону на Курщині, зруйнували російський військовий хаб у Суджі, звідкіля і застосовувалися сили ворога на Сумський та Харківський напрямки. Треба далі боротися за існування цієї буферної зони. Зараз там йдуть бої, тобто тримається дуже динамічна ситуація", - резюмував Ігор Романенко.