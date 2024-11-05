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З початку доби на фронті відбулося 75 боєзіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку

Дар'я Куркіна
5 листопада, 2024 вiвторок
16:44
Війна з Росією

Від початку доби 5 листопада на фронті зафіксували 75 бойових зіткнень, 26 з яких наразі відбуваються на Курахівському напрямку

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Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Обстрілів ворожої артилерії зазнали Старикове, Ободи, Павлівка, Середина Буда, Славгород, Зарічне, Попівка, Іскрисківщина, Миропільське, Олександрівка, Новеньке, Бачівськ, Бобилівка, Бояро-Лежачі Сумської області; Леонівка Чернігівської області. Авіаударів загарбники завдали по районах населених пунктів Велика Писарівка, Біловоди, Попівка Сумської області, скинувши 5 КАБ та задіявши 10 НАР.

Ситуація на основних напрямках

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Новоосинового та Лозової. Три боєзіткнення закінчилися, ще два тривають.  

На Лиманському напрямку загарбницька армія двічі атакувала поблизу Загризового. Українські захисники відбили одну атаку, ще одна продовжується.  

На Сіверському напрямку ворог активних дій не проводив.  

Дотепер тривають два штурми позицій наших захисників на Краматорському напрямку поблизу Оріхово-Василівки, до того ж ворог завдав авіаційних ударів по Часовому Яру та Ступочкам.  

Від авіаційних ударів ворога потерпають райони населених пунктів Торецьк, Костянтинівка, Дружба, Петрівка та Суха Балка на Торецькому напрямку, загалом противник скинув 12 керованих авіабомб.  

З початку доби, за підтримки авіації, окупанти здійснили 13 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Гродівка на Покровському напрямку. Сили оборони стримують натиск противника та відбили сім атак; шість боєзіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються.  

На Курахівському напрямку ворог атакував 53 рази поблизу Вовченка, Степанівки, Іллінки, Берізки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Гострого, Максимільянівки, Антонівки, Єлизаветівки та Катеринівки. Наразі точаться 26 боєзіткнень.

На Времівському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції наших військ біля Костянтинопольського та Трудового. Досі продовжуються три боєзіткнення. Водночас противник, підтримуючи наступальні дії, активно застосовував авіацію, залучив 49 некерованих ракет.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів некерованими ракетами зазнав населений пункт Білогір'я.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили одну марну спробу атакувати позиції наших захисників поблизу Оріхова. До того ж, ворог скинув 14 керованих авіаційних бомб в районах населених пунктів Мала Токмачка, Оріхів та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку російські підрозділи здійснили два штурми, які наші оборонці успішно відбили. Ситуація контрольована.

Водночас на Курську область ворог з початку доби скинув 21 керовану авіабомбу.

На інших напрямках фронту ситуація залишається без суттєвих змін.

  • Минулої доби, 4 листопада між двома арміями на фронті зафіксували 230 бойових зіткнень. Найбільше атак відбулося на Курахівському напрямку - 84.
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Луганщина
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