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З початку доби на фронті відбулося 78 боєзіткнень: де окупанти діють найактивніше

Катерина Ганжа
11 жовтня, 2024 п'ятниця
16:32
Війна з Росією

Від початку доби 11 жовтня на російсько-українському фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів спостерігається на Покровському і Курахівському напрямках

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00.

Українські захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян, зазначили у Генштабі.

"Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської області. Артилерійських обстрілів противник завдав по Улановому, Кучерівці, Марчихиній Буді, Голубівці, Студенку; під ударами авіації опинились Юр’єве, Рівне, Річки, Яструбине, Рибці, Кисла Дубина, Степне, Ободи. Також, за наявною інформацією, противник завдав вісім авіаційних ударів по території Курської області, застосувавши десять КАБів", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на основних напрямках

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до українських позицій в районах Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та Піщаного. Чотири атаки противника ще тривають. Загалом на напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень.

На Лиманському напрямку агресор збільшив кількість атак до восьми. Відбулися бойові дії поблизу Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Білогорівки. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару керованою авіаційною бомбою в районі Ясногорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники продовжують відбивати дві атаки окупантів біля Калинівки та Часового Яру. Поблизу Іванівського та Ступочок чотири ворожих атаки вже зупинено.

На Торецькому напрямку загарбник шість разів атакував в районі Торецька. Відбито чотири атаки, ще точиться два бої. Противник скинув два КАБи на Краматорськ.

На Покровському напрямку наразі зберігається висока активність ворога. 13 разів за сьогодні там розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі триває бій у районі Селидового. Поблизу Миролюбівки, Мирнограду та Лисівки відбито 12 атак.

На Курахівському напрямку залишається складна ситуація. Поблизу Новоселидівки, Максимільянівки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки та Водяного  відбито чотирнадцять штурмів, також триває ще один бій поблизу Катеринівки.

На Времівському напрямку агресор, за підтримки авіації, десять разів атакував неподалік Богоявленки, Золотої Ниви, Новодарівки, Левадного, Рівнополя та Ольгівського, наразі ще триває сім боєзіткнень.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках активних дій окупантів за сьогодні не відмічено. Противник завдає авіаційних ударів та веде артилерійські обстріли по позиціях українських військ та населених пунктах.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили два штурми ворога.

  • Від початку доби, 10 жовтня, на російсько-українському фронті відбулося 169 бойових зіткнень. Найбільш активно ворог атакував на Лиманському, Курахівському та Покровському напрямках.
Теги:
Україна
Росія
Краматорськ
ЗСУ
окупанти
Запорізька область
Військові новини
Покровськ
Торецьк
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