Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією З початку доби на фронті зафіксували 108 боїв, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 41 атаку

З початку доби на фронті зафіксували 108 боїв, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 41 атаку

Дар'я Куркіна
21 жовтня, 2025 вiвторок
16:22
Війна з Росією ЗСУ, Сили оборони

Від початку доби вівторка, 21 жовтня, на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. На Покровському напрямку зафіксували 45 боїв: 4 із них тривають

Зміст

Про це йдеться в зведенні Генштабу станом на 16:00.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одну атаку загарбників. Ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 76 обстрілів, зокрема один – із  реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили сім ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває. Противник атакує поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та у бік Бологівки й Колодязного.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають наступальні дії ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Нової Кругляківки та у бік Петропавлівки й Курилівки. На даний час дві атаки ворога відбито, ще п’ять боїв продовжуються.

На Лиманському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень, три тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ, Сили оборони зупинили всі атаки противника. 

На Краматорському напрямку наразі бойових зіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники 20 разів атакували в районах населених пунктів Біла Гора, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївки, Русин Яр, наразі бої тривають у двох локаціях.

На Покровському напрямку 45 разів протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку агресор шість разів намагався просунутися в районах населених пунктів Іванівка, Філія, Вербове, Новогригорівка та Новомиколаївка. Два бойових зіткнення ще тривають. 

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів намагався йти вперед на позиції наших підрозділів.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Теги:
Новини
Росія
військові
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
Слов'янськ
Запорізька область
Костянтинівка
українське вино
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Покровськ
Торецьк
Сили оборони України
Читайте також:
заморозки
Автор Дмитро Марценишин
20 жовтня, 2025 понедiлок
Наталка Діденко розповіла, де в Україні найближчої ночі чекати на заморозки
Володимир Зеленський
Автор Марія Науменко
20 жовтня, 2025 понедiлок
Зеленський оцінив перспективи завершення війни в Україні найближчим часом
МВФ
Автор Анатолій Буряк
18 жовтня, 2025 субота
МВФ вимагає від НБУ девальвувати гривню, - Bloomberg
Київ
+8.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 48.29
    Продаж 48.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
21 жовтня
16:27
ВР збільшила витрати на оборону на 324 млрд грн
16:24
Україна ЄС
Вступ України до ЄС: громадські організації підготували "тіньовий звіт" із понад 500 рекомендаціями
16:15
Партнерський матеріал
Забезпечення фронту інноваціями
Забезпечення фронту інноваціями: українська авіакомпанія передала необхідне обладнання захисникам Харківщини
16:06
OPINION
Крах "непереможної" ППО: після атак українських БПЛА РФ шукає С-400 у Туреччині
16:04
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
"Ярлик для легітимізації агресії": ЦПД заявило про поширення Лавровим фейків про "мир" і "нацистів" в Україні
16:04
Угорщина не блокуватиме новий пакет санкцій ЄС проти РФ, – МЗС
16:02
Дональд Трамп і Ентоні Албанезе
Трамп уклав угоду з Австралією щодо рідкоземельних мінералів для боротьби з Китаєм
15:59
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:27
Telegram
РФ створила фейковий месенджер telegram, аби стежити за громадянами, - ЦПД
14:13
Ексклюзив
НАТО Steadfast Noon
Експерт про ядерні навчання НАТО Steadfast Noon 2025: російські дрони і підводні човни стали "вакциною" проти європейського пацифізму
14:01
OPINION
Демонстрація мап вже не допоможе. Треба демонструвати особистий успіх
13:57
"РФ намагається зістрибнути з дипломатії": Зеленський закликав до посилення тиску на Москву після блекауту в Чернігові
13:29
Тетяна Бережна
Верховна Рада проголосувала за призначення Тетяни Бережної очільницею Мінкульту
13:19
Огляд
міжнародний огляд
Європа має дати Україні все, що допоможе тиснути на Росію, а Британія вже виділила мільйони на швидке розгортання сил у разі перемир'я. Акценти світових ЗМІ 21 жовтня
13:16
Оновлено
Рубіо, Лавров
Саміт Трампа й Путіна в Будапешті під загрозою: у РФ заявили про відсутність чітких термінів зустрічі та згадали про "першопричини конфлікту"
12:54
Радослав Сікорський
Польща не може гарантувати, що не зупинить літак Путіна у своєму просторі для арешту за ордером МКС, - глава МЗС Сікорський
12:42
Україна ЄС
"Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів": спільна заява Зеленського та лідерів ЄС
12:37
Оновлено
Верховна Рада
ВР проголосувала за продовження воєнного стану й загальної мобілізації на 90 днів
12:02
Ексдиректору Молодого театру Білоусу оголосили підозру в сексуальному насильстві над студентками
12:02
OPINION
Як Євросоюз може боротися з російськими КАБами
11:49
Валерій Залужний
Намагались отримати вигоду як від Заходу, так і від Росії: Залужний вважає, що війна в Україні є наслідком помилок влади у 90-х роках
11:38
Обміни й Стамбульські домовленості: у Коордштабі розповіли про треки для повернення військовополонених
11:23
Ексклюзив
Олександр Алфьоров
В мультфільмі "Маша і Ведмідь" є серії, які глорифікують Радянський Союз, - очільник Інституту Національної пам’яті Алфьоров
11:09
напад на Фіцо
У Словаччині чоловіка, який стріляв у Фіцо, засудили до 21 року ув'язнення
11:08
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Закріпилися на дні Дніпра: Братчук про прорив ворога на правий берег Херсонщини
10:55
Валерій Залужний
Європі потрібно не менше 5 років для створення нової архітектури безпеки, - Залужний
10:35
Лідер Ірану Хаменеї відхилив пропозицію Трампа відновити ядерні перемовини
10:24
Оновлено
Енергетика, споживання електроенергії
В усіх регіонах діятимуть графіки обмеження потужності для промспоживачів: ситуація в енергосистемі 21 жовтня
10:21
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Полюємо дробовиками на "дрони‑ждуни", як мисливці з Дикого Заходу: 110‑та ОМБр про Олександрівський напрямок
10:13
агентство внутрішньої безпеки
У Польщі затримали 8 підозрюваних у підготовці диверсій
10:07
OPINION
Трамп не союзник ні нам, ні Путіну
09:50
Санае Такаїті
У Японії вперше в історії премʼєр-міністром обрали жінку
09:28
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 21 жовтня: скільки коштують долар та євро у банках
09:22
Джо Байден перед Днем подяки
Байден завершив курс променевої терапії для лікування раку
09:17
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 58 з 98 ворожих БПЛА
09:01
Наслідки атаки РФ на Дніпровщині
РФ атакувала Україну в ніч на 21 жовтня: у Харкові є постраждалі, Чернігів залишився без електропостачання
08:57
Ексклюзив
Угорці вважають, що місце Путіна - в Гаазі, а не в Будапешті, - голова угорської громади Києва
08:22
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 202 бої, понад третина — на Покровському напрямку
08:14
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Ми за пів кроку до миру, але він може розтягнутися на невизначений час, - Денисенко
08:07
Білий дім
На території Білого дому розпочали будівництво бальної зали
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV