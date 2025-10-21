З початку доби на фронті зафіксували 108 боїв, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 41 атаку

Про це йдеться в зведенні Генштабу станом на 16:00.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одну атаку загарбників. Ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 76 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили сім ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває. Противник атакує поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та у бік Бологівки й Колодязного.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають наступальні дії ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Нової Кругляківки та у бік Петропавлівки й Курилівки. На даний час дві атаки ворога відбито, ще п’ять боїв продовжуються.

На Лиманському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень, три тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ, Сили оборони зупинили всі атаки противника.

На Краматорському напрямку наразі бойових зіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники 20 разів атакували в районах населених пунктів Біла Гора, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївки, Русин Яр, наразі бої тривають у двох локаціях.

На Покровському напрямку 45 разів протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку агресор шість разів намагався просунутися в районах населених пунктів Іванівка, Філія, Вербове, Новогригорівка та Новомиколаївка. Два бойових зіткнення ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів намагався йти вперед на позиції наших підрозділів.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.