З початку доби на фронті зафіксували 51 боєзіткнення, - Генштаб

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00.

У Генштабі зазначили, що прикордонні населені пункти продовжують потерпати від артобстрілів з території РФ.

"Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Басівка, Бояро-Лежачі, Павлівка, Волфине, Новеньке, Таратутине, Олександрівка, Вовківка, Дмитрівка, Покровка, Ободи, Бачівськ, Володимирівка Сумської області; Михальчина Слобода, Медведівка, Красний Хутір Чернігівської області. Також агресор завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Миропілля та Хотінь, застосувавши чотири КАБ", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що росіяни обстрілюють Курську область РФ.

"За наявною інформацією, на даний час по її території завдано шість ударів сімома керованими авіабомбами", - розповіли у Генштабі.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку російські окупанти один раз марно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 15 ворожих атак неподалік Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки та Загризового, ще дев’ять боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила п’ять атак біля Катеринівки, Греківки, Тернів та Зарічного.

Ворог проводив дві атаки на Сіверському напрямку в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівки, одне боєзіткнення триває.

На Краматорському та Торецькому напрямках окупанти сьогодні наступальних дій не проводили.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка та Селидове. Сили оборони стримують натиск та відбили дев’ять атак противника, два боєзіткнення ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку окупанти провели 21 атаку поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки, крім того, завдали авіаційних ударів в районі Романівки та Курахового, застосувавши п’ять КАБів.

На Времівському напрямку підрозділи українських військ відбили два штурми росіян неподалік Богоявленки.

На Гуляйпільському напрямку противник без успіху атакував населений пункт Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по населеним пунктам Мала Токмачка та Преображенка. Всього було застосовано 14 авіабомб.

На Придніпровському напрямку відбулось три атаки противника, які були успішно відбили українські захисники.