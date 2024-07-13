З початку доби росіяни майже 40 разів намагались прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 13 липня.

Напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Харківському, Лиманському і Времівському напрямках.

З початку доби росіяни завдали по території України два ракетних удари, застосувавши 3 ракети, і 57 авіаударів із використанням 103 КАБів. Додатково залучили 512 дронів-камікадзе та здійснили понад 3,2 тис. обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог 13 разів проводив наступальні штурми неподалік Вовчанська та Глибокого. Під час бойових зіткнень зазнав поразки.

напрямку ворог 13 разів проводив наступальні штурми неподалік Вовчанська та Глибокого. Під час бойових зіткнень зазнав поразки. На Куп’янському напрямку противник також 13 разів атакував наші позиції у районах Синьківки, Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки. Українські захисники відбили десять атак, ще три - наразі тривають.

напрямку противник також 13 разів атакував наші позиції у районах Синьківки, Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки. Українські захисники відбили десять атак, ще три - наразі тривають. На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 14 разів атакували оборонні рубежі наших підрозділів неподалік Греківки, Макіївки та Тернів. За уточненою інформацією, усі бої завершилися без успіху для противника.

напрямку протягом доби російські загарбники 14 разів атакували оборонні рубежі наших підрозділів неподалік Греківки, Макіївки та Тернів. За уточненою інформацією, усі бої завершилися без успіху для противника. На Сіверському напрямку ворог наступав в районах Білогорівки, Роздолівки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Оборонці української землі зупинили 5 атак росіян, ще 3 боєзіткнення продовжуються.

напрямку ворог наступав в районах Білогорівки, Роздолівки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Оборонці української землі зупинили 5 атак росіян, ще 3 боєзіткнення продовжуються. На Краматорському напрямку відбулося 11 штурмових дій противника поблизу Григорівки, Андріївки, Часового Яру та Кліщіївки. За уточненою інформацією, зараз тривають 3 атаки у районі Часового Яру.

напрямку відбулося 11 штурмових дій противника поблизу Григорівки, Андріївки, Часового Яру та Кліщіївки. За уточненою інформацією, зараз тривають 3 атаки у районі Часового Яру. На Торецькому напрямку росіяни 15 разів безуспішно атакували сили оборони біля Північного, Торецька та Нью-Йорка.

напрямку росіяни 15 разів безуспішно атакували сили оборони біля Північного, Торецька та Нью-Йорка. Найбільшу активність російські загарбники проявили сьогодні на Покровському напрямку. Від початку цієї доби, окупанти 37 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Прогрес, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка. П’ять боєзіткнень досі тривають.

напрямку. Від початку цієї доби, окупанти 37 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Прогрес, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка. П’ять боєзіткнень досі тривають. Сьогодні на Покровському напрямку було знешкоджено 227 росіян, 79 з них - безповоротно. Також знищено 3 ББМ, БМП, мототранспорт, 2 БТРи, 2 автомобілі, МТ-ЛБ. Крім цього, пошкоджено БТР, 5 122-мм гаубиць Д-30, протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", бойову броньовану машину та 120-мм міномет.

напрямку було знешкоджено 227 росіян, 79 з них - безповоротно. Також знищено 3 ББМ, БМП, мототранспорт, 2 БТРи, 2 автомобілі, МТ-ЛБ. Крім цього, пошкоджено БТР, 5 122-мм гаубиць Д-30, протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", бойову броньовану машину та 120-мм міномет. На Курахівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Побєди. За уточненою інформацією, чотири бої - продовжуються.

напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Побєди. За уточненою інформацією, чотири бої - продовжуються. На Времівському напрямку росіяни здійснили 18 наступальних дій неподалік Урожайного, Водяного, Великої Новосілки та Костянтинівки. Наші захисники відбили 16 атак, ще дві - досі тривають.

напрямку росіяни здійснили 18 наступальних дій неподалік Урожайного, Водяного, Великої Новосілки та Костянтинівки. Наші захисники відбили 16 атак, ще дві - досі тривають. На Придніпровському напрямку всі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій не мали успіху.

напрямку всі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій не мали успіху. На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які ефективно нищать ворога у своїй смузі оборони, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці", - йдеться у повідомленні.