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З початку доби відбулось 80 бойових зіткнень, майже половина - на Покровському напрямку

Влад Дідусь
13 серпня, 2024 вiвторок
17:22
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Від початку доби вівторка, 13 серпня, на фронті відбулось 80 бойових зіткнень, майже половина - на Покровському напрямку Донецької області

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 16:00.

Ситуація на фронті

  • На Харківському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу Липців, Глибокого, Тихого та Вовчанська. У районі Вовчанська досі тривають 2 з цих боєзіткнень.
  • На Куп’янському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.
  • На Лиманському напрямку загарбницька армія 6 разів штурмувала позиції наших захисників біля Макіївки, Невського, Тернів та у Серебрянському лісі. П’ять боїв завершено, один - триває. Некерованими авіаракетами окупанти били неподалік Сергіївки.
  • На Сіверському напрямку впродовж дня відбулося 5 боєзіткнень. Ворог наступав поблизу Спірного та Верхньокам’янського. Отримав жорстку відсіч.
  • На Краматорському напрямку тривають 2 боєзіткнення неподалік Часового Яру. Ще 1 атаку, у районі Білої гори, наші воїни зупинили. 
  • На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 4. Біля Торецька та Залізного відбито по одній атаці, бої тривають. Крім того, загарбники завдали 5 авіаударів, скинувши 7 КАБ на Торецьк.
  • На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Малинівка, Гродівка, Желанне та Скучне. Сили оборони стримують натиск військ РФ та відбили 22 атаки, 14 боєзіткнень продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються. Також ворог завдав 4 авіаудари по Олександрополю і Гродівці.
  • На Курахівському напрямку загарбники 3 рази атакували поблизу Красногорівки та Костянтинівки, де зазнали поразки.
  • На Оріхівському напрямку противник, залучивши авіацію, вдарив 30 НАРами по району населеного пункту Білогір’я.
  • На Придніпровському напрямку росіяни не мали успіху 5 разів атакуючи позиції наших військ. Вдарили 15 некерованими ракетами по Миколаївці.
  • На інших напрямках фронту ситуація без особливих змін.

Обстріли території України

"Від цинічних обстрілів із території РФ і далі потерпають прикордонні села і селища Сумської та Чернігівської областей", - додали у ГШ.

Від вогню артилерії та мінометів сьогодні постраждали райони населених пунктів Нові Вирки, Манухівка, Відродженівське, Карповичі, Прогрес та Блешня. Росіяни також завдали авіаударів по Рясному, Нових Вирках, Ворожбі, Білопіллю, Любимівці, Біловодах, Радьківці, Юнаківці, Сумах і Басівці - всього скинули 31 керовану авіабомбу

На Харківщині російські загарбники вдарили двома КАБами у район села Малі Проходи.

  • У вівторок, 13 серпня, стало відомо, що російські терористи захопили Лисичне, Іванівку та Свиридонівку Донецької області.
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