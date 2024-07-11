З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 555 тис. військових
Протягом минулої доби українські сили ліквідували та знешкодили 1110 окупантів. Так, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні понад 555 тис. військових
Про це 11 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 555 620 (+1110) осіб,
- танків ‒ 8182 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15 732 (+17) од,
- артилерійських систем – 15 110 (+59) од,
- РСЗВ – 1119 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 886 (+3) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 009 (+36) од,
- крилаті ракети ‒ 2392 (+3) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 325 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2535 (+4) од.
Аналітики ISW вважають, що російська окупаційна армія почала відчувати тиск українських контратак. Причиною цього стало прибуття західної допомоги на фронт.
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