З початку повномасштабної війни в Україну повернули живими майже 6 тис. полонених, - Зеленський

Про це він розповів за результатами зустрічі із командою, які працює для звільнення полонених і допомоги їм.

Як зазначається, на зустрічі були представники штабу, служб, які залучаються до обмінів, команда Офісу президента, а також українці, звільнені з російської неволі, зокрема, захисники з різних напрямків фронту, і зокрема з Маріуполя, "азовці", парамедикиня "Тайра", цивільна, яку окупанти захопили в Криму, Леніє Умерова.

"Вшанували пам’ять воїнів, які загинули від жахливого теракту в Оленівці. Ми говорили про найважливіше: повернення всіх наших людей додому, на якому етапі ми на сьогодні з обмінами. Жодного дня не зупиняємося", - наголосив Зеленський.

Він розповів, що від початку повномасштабної війни вже вдалося повернути живими з полону 5857 людей, поза обмінами – ще 555 людей.

Також за результатами обмінів у межах Стамбула повернули понад 1000 українських воїнів.

"Сподіваємося звільнити й тих цивільних, які зараз іще утримуються в Росії", - додав президент.

Він наголосив на важливості продовжувати обміни.

"Кожен і кожна важливі. Я вдячний усім, хто робить максимум для того, щоб обміни були можливими, і всім, хто допомагає. Дякую і нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України", - підсумував лідер держави.