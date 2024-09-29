З початку року 7 тис. жителів окупованих територій підписали контракт з армією РФ

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Так, за інформацією Спротиву, з початку 2024 року близько 7 тисяч жителів окупованих територій підписали контракт з окупаційними військами. Своєю чергою російські загарбники мають намір збільшувати показники мобілізації місцевого населення.

"Основною і єдиною причиною залученості населення ТОТ в ряди збройних сил РФ є високий рівень безробіття та складне матеріальне становище. На другому місці, це зумовлено агресивною дезінформаційною кампанією Росії проти України", - пояснили в ЦНС.

Там також додали, що в контексті цього російська сторона постійно намагається "підкупити" місцеве населення задля підписання контрактів з міністерством оборони РФ. За це загарбники обіцяють право на отримання земельних ділянок від органів окупаційної "влади".