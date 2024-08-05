РФ на окупованих територіях розсилає українцям SMS із закликом укласти контракт з російською армією, - Спротив

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Окупанти зазначають у розсилці: ті, хто укладуть контракт із російською армією, отримають виплати "від 800 тисяч рублів і пільги". Також ворог у повідомленні додає номер гарячої лінії свого міноборони, яке відкрите до "запитань про проведення спеціальної військової операції".

"А ось у тимчасово окупованому Криму, щоб виконати план з мобілізації місцевого населення, колаборанти залучають до пропагандистської кампанії волонтерів. Там у кожному комісаріаті працює по два волонтери, які розповідають кожному добровольцюпро усі принади стати добривом для українських чорноземів", - додає ЦНС.