З початку року Сили оборони отримали 175 нових зразків автотранспорту, - Міноборони

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Йдеться не лише про тактичні бойові машини чи пікапи, а досить широкий спектр техніки, який вкрай необхідний Силам оборони", - розповів начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки полковник Володимир Рочняк.

За його словами, серед зразків кодифікованої техніки є сучасні електричні та бензинові мотоцикли, квадроцикли, гексоцикли, всюдихідні багі, амфібії, пікапи, тактичні бойові машини, автоцистерни, автокрани, автомайстерні, екскаватори-навантажувачі, машини технічної допомоги, евакуаційні та сідельні тягачі, пересувні банно-пральні комплекси, причепи та напівпричепи тощо.

Фото: Міністерство оборони України

Зазначається, що зі 175 нових зразків автотранспорту більш ніж половину кодифікували упродовж третього кварталу.

Серед вітчизняних новинок – унікальний безшумний електромотоцикл Atom Military, шестиколісні гексоцикли Polaris, амфібія "ТАХА", десятиколісний автомобіль надвисокої прохідності "ТАХА 3400", наднизьке багі "Варан" тощо.

Серед іноземних зразків авто, які цьогоріч допущені до експлуатації у Силах оборони – вантажівки MAN, IVECO, SCANIA, тягачі VOLVO, DAF, пікапи PEUGEOT LANDTREK, TOYOTA HILUX, MITSUBISHI L200, екскаватор-навантажувач CAT 428, піротехнічні машини DAEWOO.