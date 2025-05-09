З прифронтового Шахового на Донеччині евакуювали багатодітну родину
З прифронтового селища Шахове на Донеччині спецпідрозділ поліції "Білі янголи" евакуював багатодітну родину — матір із трьома дітьми
Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.
Через постійні обстріли та загрозу від ворожих дронів евакуація відбувалася на броньованому автомобілі.
"Страшно було, коли прилітало. Ховалися в погребі або в будинку", - розповів 9-річний Андрійко.
Разом із ним у безпечне місце вивезли його 10-річну сестру Наталю та 4-річного братика Сашка.
У машині діти розповідали, що мріють про прості речі: тишу, школу, друзів.
Тепер родина у безпеці, за підтримки волонтерів її тимчасово розмістять на Київщині.
- У квітні на Дніпровщині запровадили примусову евакуацію із сімох сіл.
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