З прифронтового Шахового на Донеччині евакуювали багатодітну родину

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

Через постійні обстріли та загрозу від ворожих дронів евакуація відбувалася на броньованому автомобілі.

"Страшно було, коли прилітало. Ховалися в погребі або в будинку", - розповів 9-річний Андрійко.

Разом із ним у безпечне місце вивезли його 10-річну сестру Наталю та 4-річного братика Сашка.

У машині діти розповідали, що мріють про прості речі: тишу, школу, друзів.

Тепер родина у безпеці, за підтримки волонтерів її тимчасово розмістять на Київщині.