З ТОТ України вдалося повернути ще 16 дітей
У межах ініціативи президента Bring Kids Back UA на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 16 українських дітей із тимчасово окупованих територій
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Як розповів Андрій Єрмак, 15-річна дівчина вирвалася з окупації разом із тіткою після того, як її батьків та старшого брата росіяни за сфабрикованими справами засудили до багаторічних строків у колонії.
14-річна дівчинка та її 7-річна сестра втратили дім і всі речі після пожежі, яка повністю знищила їхнє житло.
Ще одна 15-річна дівчина разом із батьками три роки майже не виходила з дому, бо родина щодня жила у страху, що окупанти можуть постукати у двері й забрати дітей.
А 10-річного хлопчика окупаційна "служба опіки" намагалася відібрати у рідних батьків.
фото: Андрій Єрмак
"Сьогодні всі вони вже у безпеці в Україні, де отримують психологічну підтримку, відновлюють документи й роблять перші кроки до нового, мирного життя", - зазначив керівник Офісу президента.
- На початку вересня на підконтрольну Україні територію вдалося повернути групу дітей віком від 3 до 18 років, які перебували у РФ та на тимчасово окупованих територіях.
