З ТОТ України вдалося повернути ще 16 дітей

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як розповів Андрій Єрмак, 15-річна дівчина вирвалася з окупації разом із тіткою після того, як її батьків та старшого брата росіяни за сфабрикованими справами засудили до багаторічних строків у колонії.

14-річна дівчинка та її 7-річна сестра втратили дім і всі речі після пожежі, яка повністю знищила їхнє житло.

Ще одна 15-річна дівчина разом із батьками три роки майже не виходила з дому, бо родина щодня жила у страху, що окупанти можуть постукати у двері й забрати дітей.

А 10-річного хлопчика окупаційна "служба опіки" намагалася відібрати у рідних батьків.

фото: Андрій Єрмак

"Сьогодні всі вони вже у безпеці в Україні, де отримують психологічну підтримку, відновлюють документи й роблять перші кроки до нового, мирного життя", - зазначив керівник Офісу президента.