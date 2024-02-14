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Головна Війна з Росією З трьох громад Донеччини примусово евакуйовують людей, в ОВА назвали кількість жителів уздовж лінії фронту
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З трьох громад Донеччини примусово евакуйовують людей, в ОВА назвали кількість жителів уздовж лінії фронту

14 лютого, 2024 середа
19:06
Війна з Росією евакуація дітей

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що в області уздовж лінії фронту проживає понад 70 тис. цивільних людей й 2100 дітей

Про це він розповів в етері Еспресо

"Евакуація цивільного населення на Донеччині не припиняється. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ ми займаємось одним із цих напрямів. Сьогодні вздовж лінії фронту мешкає понад 70 тис. людей та 2100 дітей. Примусова евакуація зараз триває у Торецькій, Очеретинській та Марʼїнській громадах", - розповів Філашкін.

Філашкін також зауважив, що всі органи влади та правоохоронці разом з ДСНС продовжують евакуацію людей з прифронтових міст та сіл

"У місті Зоряному Марʼїнської громади зараз знаходиться дві людини. Я сподіваюсь, що завтра ми їх вивеземо. Цей напрямок роботи триває на постійному контролі. З цими людьми постійно розмовляють органи влади, поліція та ДСНС. Робимо все, щоб захистити й допомогти нашим людям", - додав він.

Теги:
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Донецьк
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