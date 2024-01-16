За 2023 рік росіяни вивезли з окупованих територій близько 5 млн тонн українського зерна, - ЦНС
У 2023 році російські загарбники зібрали та вивезли з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей 4,8 млн тонн українського зерна
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
Там зазначили, що, як і 100 років тому, Росія продовжує грабувати захоплені землі й вивозити звідти все, до чого може дотягнутися.
Повідомляється, що з окупованих українських територій ідуть ешелони з зерном, які ворог зібрав з української землі.
"При цьому на ТОТ діє схема, коли всі аграрії мають здавати зерно окупантам за фіксованою ціною в рази нижче ринкової, а вже потім гауляйтери перепродають зерно й забирають різницю. Ця різниця і є платою Кремля за "вірність"", - наголосили в ЦНС
- Водночас через закриті порти Криму за 2023 рік пройшло понад 2 мільйони тонн зерна. Таким чином півострів став сірою зоною для вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій України.
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