За 2023 рік через закриті порти Криму пройшло понад 2 млн тонн зерна з окупованого півдня України, - журналістка Яресько
Через закриті порти Криму за 2023 рік пройшло понад 2 мільйони тонн зерна. Таким чином півострів став сірою зоною для вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей
Про це в коментарі Суспільному.Крим розповіла журналістка розслідувального проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерина Яресько.
"Є багато методик обрахунку обсягів зерна, зокрема є програма NASA, яка займається відстежуванням ситуації з продовольством в усьому світі. Вона кожен рік надає приблизні розрахунки. Урожай зернових десь 6 млн тонн, наприклад, на окупованих територіях. Вони надають такі оцінки. Я думаю, що ці оцінки відповідають дійсності. Приблизно в таких обсягах і вивозиться", - заявила Яресько.
За її словами, у 2023 році спеціалісти зафіксували понад 2 мільйони тонн зерна, яке вивозили через закриті кримські порти.
Яресько зазначила, що відповідальність за викрадення українського зерна також лежить на покупцях. Спроби закупівлі викраденого українського зерна фіксували в Єгипті, Ірані та Туреччині.
Журналістка наголосила, що на державному рівні закуповує вивезене з України зерно лише Сирія. В усіх інших випадках залучені приватні підприємці.
"Деякі покупці закривають очі, не бачать навіть, коли ми про це пишемо, повідомляємо, а деякі реагують. У нас є приклади, коли судно не прийняли в Ізраїлі. Воно везло зерно з окупованого Криму, а саме зерно було з Мелітополя, на адресу транснаціональної компанії, офіс якої у США. Це ж очевидно, що компанія не знала, що це зерно буде крадене з окупованої частини України. Але після того, як ми про це написали й повідомили компанії, судно було відмовлене, і воно не розвантажилось в Ізраїлі", - розповіла Катерина Яресько.
- Ще у серпні 2023 року повідомлялося, що врожай зерна, який зібрали на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, росіяни активно транспортують через порти у Криму.
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