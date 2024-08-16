За час повномасштабного вторгнення у Києві пролунало понад 1200 сигналів повітряної тривоги, - КМВА

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Зверну вашу увагу що останнім часом почастішали повітряні тривоги. Напередодні їх було 4 за день", - написав начальник КМВА Сергій Попко.

Так, з початку повномасштабного вторгнення, за понад 900 днів в Києві прозвучало понад 1200 сигналів повітряної тривоги.

"Не звикайте до тривог, коли ворожі дрони і ракети не збирають прямо над містом і які багатьох розслабляють! Завжди ставтеся до сирен як до серйозного попередження по небезпеку для життя!" - додав Попко.