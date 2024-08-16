За час повномасштабного вторгнення у Києві пролунало понад 1200 сигналів повітряної тривоги, - КМВА
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Києві пролунало понад 1200 сигналів повітряної тривоги. Останній часом вони почастішали
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"Зверну вашу увагу що останнім часом почастішали повітряні тривоги. Напередодні їх було 4 за день", - написав начальник КМВА Сергій Попко.
Так, з початку повномасштабного вторгнення, за понад 900 днів в Києві прозвучало понад 1200 сигналів повітряної тривоги.
"Не звикайте до тривог, коли ворожі дрони і ракети не збирають прямо над містом і які багатьох розслабляють! Завжди ставтеся до сирен як до серйозного попередження по небезпеку для життя!" - додав Попко.
- У ніч з 15 на 16 серпня російські терористи атакували Україну ударними БПЛА. У Києві працювали сили протиповітряної оборони.
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