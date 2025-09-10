За добу армія РФ втратила 990 військових, 29 артсистем і 3 танки
Протягом минулої доби на війні в Україні російська окупаційна армія втратила 990 військовослужбовців, а також десятки одиниць техніки та озброєння
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1091000 (+990) осіб
- танків – 11172 (+3) од
- бойових броньованих машин – 23262 (+1) од
- артилерійських систем – 32606 (+29) од
- РСЗВ – 1483 (+1) од
- засоби ППО – 1217 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57851 (+347)
- крилаті ракети – 3691 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61290 (+83)
- спеціальна техніка – 3964 (+1)
