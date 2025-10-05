За добу армія РФ втратила танк, бронемашину та 870 військових
Протягом минулої доби на війні проти України російська загарбницька армія втратила 870 військовослужбовців. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу / personnel – близько / about 1115250 (+870) осіб / persons
- танків / tanks – 11230 (+4) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23299 (+1) од
- артилерійських систем / artillery systems – 33446 (+18) од
- РСЗВ / MLRS – 1516 (+1) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1222 (+0) од
- літаків / aircraft – 427 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 66863 (+320)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3803 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка таавтоцистерни / vehicles and fuel tanks – 63433 (+35)
- спеціальна техніка / special equipment – 3971 (+0)
Дані уточнюються.
- У суботу ввечері, 4 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. Унаслідок атаки Запоріжжя загинула жінка, ще 9 людей поранені, серед них підліток. У Львові знеструмлення та пожежі.
