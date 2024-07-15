За добу на фронті сталося 114 боєзіткнень: Генштаб назвав найгарячіший напрямок

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00 15 липня.

За уточненою інформацією, за минулу добу ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари, із застосуванням чотирьох ракет, 64 авіаційних удари (сумарно 97 КАБ), задіяв для ураження 1168 дронів-камікадзе, здійснив 4758 обстрілів, з них 79 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів противника, зокрема, зазнали райони населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Липці, Ветеринарне, Борщове, Глибоке, Піщане, Ківшарівка, Петропавлівка Харківської області; Макіївка Луганської області; Серебрянське лісництво; Івано-Дар’ївка, Нью-Йорк, Торецьк, Олександропіль, Лисичне, Вовче, Желанне, Іванівка, Новоселівка Перша Донецької області; Львове Херсонської області.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, склад боєприпасів, засіб ППО, три артсистеми, станцію РЕБ та шість районів зосередження особового складу противника.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку загалом відбулося десять бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська і Глибокого. Ворог активно задіював для підтримки авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість атак вчора зупинилась на цифрі три. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку наші війська відбили дев’ять атак окупантів в районах населених пунктів Греківка та Макіївка Луганської області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 11 штурмових дій поблизу Спірного, Білогорівки, Роздолівки та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили шість спроб противника прорвати оборону в районах Григорівки, Іванівського, Андріївки та Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак. Концентрував свої зусилля у бік Нью-Йорка, Північного та Залізного. Підтримував свої дії ударами бомбардувальної авіації.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 41 штурмову дію в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша та Яснобродівка Донецької області, де агресор, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Парасковіївка, Карлівки та Костянтинівки, де ворог вісім разів намагався захопити наші укріплення.

На Времівському напрямку агресор здійснив два безуспішні штурми біля Водяного і Костянтинівки Донецької області. Тричі бив КАБами у район Великої Новосілки.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках окупанти вчора активних наступальних дій загарбники не вели.

На Придніпровському напрямку підрозділи наших військ відбили 2 атаки противника в районі Кринок, ворог успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.