Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією За добу на фронті відбулося 148 бойових зіткнень, більшість наступальних дій агресора — на Покровському напрямку

За добу на фронті відбулося 148 бойових зіткнень, більшість наступальних дій агресора — на Покровському напрямку

Дар'я Тарасова
14 серпня, 2025 четвер
08:38
Війна з Росією ЗСУ

Росіяни за минулу добу здійснили 5758 обстрілів. Сили оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ

Зміст

Про це повідомляє Генштаб у зведенні станом на 08:00.

Розпочалася 1268-ма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень.

Агресор завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 154 керовані бомби. Крім цього, росіяни здійснили 5758 обстрілів, з них 82 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4423 дрони-камікадзе.

Злочинна армія РФ здійснила авіаудари у районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Біловоди Сумської області; Покровське Дніпропетровської області; Успенівка, Новоандріївка, Приморське, Оріхів, Червона Криниця Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійські засоби, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління та радіолокаційну станцію російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили шість атак окупантів. Противник завдав 16 авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих авіаційних бомб та здійснив 289 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Западного та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 14 штурмових дій окупаційних військ в районах Григорівки, Новоселівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення. Ворог атакував у бік Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку українська армія зупинила 14 спроб прорвати оборонні рубежі наших військ в районах населених пунктів Маліївка, Товсте, Шевченко та Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну спробу просунутись вперед поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку противник наступав поблизу населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили чотири спроби агресора просунутися вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
ЗСУ
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
Азербайджан Вірменія
Автор Ксенія Золотова
11 серпня, 2025 понедiлок
Азербайджан і Вірменія опублікували текст мирної угоди. У ЦПД назвали її жорстким приниженням Москви
штучний інтелект
Автор Юлія Юліна
11 серпня, 2025 понедiлок
"Перевершує іноземні аналоги": в Україні створили дрон із ШІ, який вражає цілі на відстані понад 50 км
Данило Гетманцев
Автор Юлія Юліна
13 серпня, 2025 середа
"Важко уявити, що так можна жити": Гетманцев закликав переглянути споживчий кошик і змінити прожитковий мінімум
Київ
+21.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.18
    Купівля 41.18
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 48.11
    Продаж 48.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
14 серпня
20:47
"Роздача благодійних наборів з посиланнями на реєстрацію": Український Червоний Хрест повідомив про шахрайство
20:45
Олександр Ширшин
"Офіційно не комбат":  Олександр Ширшин, який публічно озвучив проблеми в батальйоні, пішов з посади
20:13
заповідник "Хортиця"
На території заповідника "Хортиця" планують збудувати унікальне сховище-укриття
20:09
прапор Росії
"Відродження каральної психіатрії": ЦПД повідомив, що у РФ роботодавці зможуть скеровувати працівників на обстеження в разі ознак "психічного розладу"
20:00
OPINION
Аляска як жарт
19:48
5G
У Харкові та Бородянці тестуватимуть 5G-інтернет
19:31
Ексклюзив
Волгоградський НПЗ
Російські НПЗ й газопровід "Дружба" є законними військовими цілями, - Defense Express
19:24
Олексій Соболев та Ярослава Максименко
Тимчасовою виконувачкою обовʼязків очільниці АРМА стала Ярослава Максименко
19:16
евакуація людей
На Донеччині розширили зону примусової евакуації для родин з дітьми на пʼять населених пунктів
18:56
Віталій Шабунін
ДБР завершило розслідування у справі Шабуніна. У ЦПК назвали слідство на 100% упередженим
18:52
Ексклюзив
борошно
Через дефіцит пекарні змушені імпортувати житнє борошно, а це вплине на ціну хліба
18:42
Російський Су-30СМ
Російський літак Су-30СМ, імовірно, впав неподалік острова Зміїний, - розвідка ВМС
18:37
Богдан Ковальчук
"Бабусю, я їду додому": з полону РФ вдалося повернути цивільного заручника Богдана Ковальчука, який був у неволі з 17 років
18:36
Албанія
Албанія залучить ШІ для викорінення корупції та вступу до ЄС
18:30
Ексклюзив
рубль
"Падіння вже відбувається": Інститут стратегічних досліджень про стан економіки РФ
18:11
Дональд Туск
"В одному ми погодилися на 100 відсотків": Туск і Навроцький вперше провели особисту розмову
18:08
Як штучний інтелект інтегрують у військову сферу: моделі, перспективи, виклики
18:03
OPINION
Тайвань підтримує Україну щиро і масштабно
18:00
Аналітика
пшениця зерно
Чи можливий в Україні дефіцит продовольчого зерна та для якого хліба уже зараз імпортують борошно
17:56
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Думаю, Путін укладе угоду": Трамп поділився очікуваннями від саміту на Алясці
17:53
фейк
Пропагандисти РФ поширюють у мережі згенеровані ШІ відео, які дискредитують рекрутингові ролики "Азову", - ЦПД
17:41
Речниця Білого дому Керолайн Левітт
"Можливість сісти й подивитися Путіну в очі": прессекретарка Білого дому розповіла про план перемовин Трампа з диктатором РФ на Алясці
17:32
Держдеп США
Відключення Еспресо від Т2: у звіті Держдепу США згадали про неправомірні дії влади
16:45
Путін Медведчук
СБУ оголосила підозру Медведчуку й 12 учасникам групи "Другая Украина", яка проводить інформаційну-підривну діяльність
16:31
Від початку доби на фронті було 67 боїв: на Покровському напрямку воїни однієї з бригад узяли в полон 5 окупантів
16:13
Іл-76 РФ
На Аляску напередодні зустрічі Путіна й Трампа з РФ вилетів літак, який згадувався в "кокаїновій справі", - Радіо Свобода
16:00
OPINION
Україна — де?
15:57
Картка єВідновлення
Уряд виділив додаткові 1,6 млрд грн на програму єВідновлення
15:51
Оновлено
обмін, додому повернули 84 українців
Наймолодшому звільненому - 26 років: Україна повернула з полону РФ 84 людини, серед них захисники Маріуполя
15:48
путін
Путін готує "географічні карти", аби розказати Трампу на Алясці, що Україна "штучна держава", - ЦПД
15:26
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:25
Укрзалізниця через аукціон на Prozorro.Продажі відбере оператора реклами в поїздах
15:00
Андрій Пишний
Хочемо створити найбільш інклюзивну фінансову систему у світі, – голова НБУ Пишний
14:58
PR
АТБ встановила рекорд українського ритейлу — українці за рік роблять 1 млрд покупок у магазинах мережі
14:44
Куп'янськ
На трасі поблизу Куп'янська росіяни атакували цивільне авто: 2 людини загинули, є постраждала
14:37
Зеленський на зустрічі зі Стармером закликав Британію інвестувати в українське виробництво дронів
14:31
В Україні до довічного ув'язнення засудили російського військового, який розстріляв двох цивільних на Харківщині
14:30
спека
В Україні вирує антициклон Julia: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 15 серпня
14:20
спека у Європі
У Женеві зробили громадський транспорт безоплатним, аби зменшити шкідливі викиди в атмосферу
14:08
Убивство підлітка на київському фунікулері: суд продовжив арешт працівникові УДО
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV