Генштаб оновив втрати армії РФ за добу: 5 танків, 29 артсистем і 990 окупантів
Загальні бойові втрати злочинної російської армії за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 1 067 100 осіб, з них протягом минулої доби - 990
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян у період з 24 лютого 2022 року по 14 серпня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 067 100 (+990) осіб;
- танків – 11 104 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23 130 (+3) од;
- артилерійських систем – 31 458 (+29) од;
- РСЗВ – 1466 (+1) од;
- засоби ППО – 1207 (+0) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51 043 (+191);
- крилаті ракети – 3558 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58 456 (+191);
- спеціальна техніка – 3937 (+0).
Дані уточнюються.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що оборонці України станом на 11 серпня мають успіхи на Сумському напрямку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.67
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе