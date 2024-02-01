Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією За добу на фронті відбулося 58 бойових зіткнень, ворог здійснив 66 авіаударів та 38 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб

За добу на фронті відбулося 58 бойових зіткнень, ворог здійснив 66 авіаударів та 38 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб

1 лютого, 2024 четвер
20:22
Війна з Росією ЗСУ

Впродовж доби відбулось 58 бойових зіткнень, окупанти завдали 66 авіаційних ударів, здійснили 38 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 31 січня.

Ворожі обстріли України

Противник і надалі продовжує вести загарбницьку війну. Попри значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України, ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та бойові дрони, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Впродовж доби відбулось 58 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетні удари, один з яких керованою авіаційною ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області. Також окупанти завдали 66 авіаційних ударів, здійснили 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовчанськ, Вільхуватка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 40 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Волфине, Катеринівка, Володимирівка, Писарівка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак біля Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Колодязне, Синьківка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку неподалік Тернів Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку неподалік Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак в районі Авдіївки та ще 5 - біля Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Суха Балка, Новобахмутівка, Новокалинове, Очеретине та Орлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногрівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 11 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Костянтинівки та Єлизаветівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Новодонецьке та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку противника біля Роботиного Запорізької області. Загарбники завдали авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, впродовж доби здійснено 13 безуспішних спроб штурму позицій наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокаїри, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Кринки Херсонської області. Артилерійських обстрілів окупантів зазнали місто Херсон та Солончаки, Очаків Миколаївської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню районів населених пунктів Ольгівка, Кринки, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Чорнобаївка Херсонської області.

Удари ЗСУ по ворожих позиціях

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Також у ніч на 1 лютого силами ГУР МО України в західній частині тимчасово окупованого Криму було знищено ракетний катер 41 бригади ракетних катерів чорноморського флоту РФ.

  • Українські військові впродовж минулої доби відбили атаки росіян на 7 напрямках і знищили 1000 окупантів, на фронті відбулося 66 боєзіткнень.
Теги:
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
Автор Катерина Бенюк
31 січня, 2024 середа
Законопроєкт про мобілізацію: про що йдеться в оновленому документі та як каратимуть ухилянтів
Путін
31 січня, 2024 середа
"Санкцій боятися вже нічого": Путін наказав російським банкам заходити на ТОТ України
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
31 січня, 2024 середа
FT: Зеленський прагне звільнити Залужного. Колонка Віталія Портникова
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 40.67
    Продаж 41.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
1 лютого
21:15
Уряд підтримав план Міноборони щодо розвитку виробництва боєприпасів в Україні
20:57
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
У Росії визнали, що внаслідок ударів України по НПЗ втратили третину експорту бензину та понад 20% дизелю
20:56
Фермін Лопес (ліворуч) та Георгій Судаков, Барселона - Шахтар
"Шахтар" продовжив контракт із лідером клубу, на якого претендує "Ювентус"
20:17
Валерій Залужний
Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України
20:05
НАЗК
У НАЗК розповіли, скільки декларацій за 2021 і 2022 роки подали держслужбовці
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Як Москва готує війну між членами НАТО за Закарпаття
20:00
Іран
США затвердили план ударів по іранських цілях у відповідь на обстріл бази в Йорданії, -  CBS
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 708-го дня війни: розвідники знищили гордість РФ – ракетний катер, держави ЄС погодили надання Україні 50 млрд євро допомоги
19:33
Оновлено
ракетний катер "Івановец"
Бійці ГУР знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ. Юсов пояснив, чому це серйозний результат
19:27
Ліки
Стаціонарних аптек немає у 89% українських сіл, - заступник міністра охорони здоров'я
19:25
Ексклюзив
Атака на незалежність правосуддя: адвокат Ткаченко про обшуки ДБР у Дніпровському суді
19:20
Дмитро Шуров Pianoboy
Продюсер Нацвідбору Шуров пояснив, чому проти мобілізації артистів
19:07
Даяна Ястремська
Даяна Ястремська вилетіла у другому колі турніру WTA 500 в Австрії
19:05
Ексклюзив
ракетний катер "Івановец"
Капітан І рангу запасу ВМС ЗСУ пояснив, яку функцію в Чорному морі виконував знищений катер "Івановєц"
18:54
на фото військовослужбовиці ЗСУ в жіночій військовій формі
Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали жіночу військову форму
18:46
Інтерв’ю
Дмитро Доровських
Чому Кубань має бути незалежною. Пояснює активіст руху "Малиновий клин" Дмитро Доровських
18:45
Непокаране зло повертається
РФ використовує шість сценаріїв для викрадення українських дітей, - уповноважена президента Герасимчук
18:39
Казино
Профільний комітет ВР підтримав ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
18:24
Путін з прем'єр-міністром Вірменії Пашиняном, 9 травня 2023 р.
У Вірменії набув чинності Римський статут, що зобов'язує її арештувати Путіна за рішенням МКС
18:23
Гра у кальмара
Netflix показав тизер другого сезону "Гри в кальмара"
18:05
OPINION
Віталій Шабунін
Корупція в міноборони: Лієв і Нахкур — не останні фігуранти
18:02
Mastercard
Mastercard створила власну модель штучного інтелекту для боротьби з шахрайством
18:01
Аеропорт Пулково, Санкт-Петербург
У держдумі заявили, що РФ не має ресурсів для захисту Петербурга від дронів
17:58
На деокупованій Миколаївщині четверо чоловіків підірвались на міні: один загинув
17:56
в'язниця
В Україні до 15 років в'язниці засудили трьох бойовиків: їх узяли в полон біля Авдіївки та Волновахи
17:40
Ведучі Нацвідбору "Євробачення-2024"
Український Нацвідбір уперше транслюватимуть на офіційному YouTube-каналі Євробачення
17:38
Обстріл Берислава на Херсонщині 14 жовтня
РФ атакувала безпілотниками Берислав і район: пошкоджено автівку швидкої, поранено жінку
17:37
Бєлгород
У прикордонних з Україною областях РФ зафіксована рекордна за 16 років кількість убивств, - росЗМІ
17:20
Олена Зеленська
Зеленська про українських біженців: "Неправильно змушувати людей повертатися, коли їм немає куди"
17:19
Ексклюзив
Офіс Меджлісу
"Почули впевненість у тому, що визволятимемо Крим": Залужний вперше відвідав офіс Меджлісу кримськотатарського народу
17:19
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбан дав згоду на надання Україні 50 млрд євро не під час засідання саміту: кореспондентка Еспресо з Брюсселя розповіла, що відбувалося за лаштунками
17:18
кібератака
Українське держпідприємство зазнало кібератаки: уражено 2 тис. комп'ютерів
17:15
Оновлено
ЄС
Усі 27 держав ЄС погодили надання Україні 50 млрд євро допомоги. Зеленський відреагував
17:01
Оксана Забужко
Письменниця Оксана Забужко увійшла до журі Берлінале-2024
16:55
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
Це черговий цвях у можливості Чорноморського флоту РФ: Defense Express про знищення ракетного катера "Івановєц"
16:47
Орбан, ЄС
Кулеба наголосив, що Угорщина не домоглася щорічного погодження коштів ЄС для України. Орбан видав це за перемогу
16:39
На фото: Alyona Alyona та Jerry Heil
З TikTok видалили пісні артистів українського лейбла ENKO, зокрема й учасників Нацвідбору-2024
16:38
ВООЗ
ВООЗ прогнозує зростання кількості випадків раку більш ніж на 75% до 2050 року
16:37
мзс Росії
МЗС РФ доручило своїм дипломатам переслідувати російських артистів, які виступили проти війни Путіна, - Bloomberg
16:34
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV