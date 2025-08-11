За добу РФ втратила 4 танки, 37 артсистем та тисячу військових
Протягом минулої доби на війні в Україні російська армія втратила тисячу військовослужбовців та десятки одиниць техніки та озброєння
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1064240 (+1000) осіб;
- танків – 11093 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23114 (+7) од;
- артилерійських систем – 31380 (+37) од;
- РСЗВ – 1462 (+2) од;
- засоби ППО – 1204 (+0) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50646 (+191);
- крилаті ракети – 3556 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58113 (+131);
- спеціальна техніка – 3936 (+0).
Дані уточнюються.
- Близько 18:00 неділі, 10 серпня 2025 року, російська армія атакувала інфраструктурне підприємство на території міста Запоріжжя.
