За добу Сили оборони ліквідували 3 ворожі танки, 51 артсистему та 1130 окупантів
Протягом минулої доби 13 липня Сили оборони ліквідували 1130 російських військовослужбовців та десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1035060 (+1130) осіб / persons
- танків – 11019 (+3) од
- бойових броньованих машин – 22987 (+4) од
- артилерійських систем – 30294 (+51) од
- РСЗВ – 1438 (+0) од
- засоби ППО – 1194 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45635 (+124)
- крилаті ракети – 3491 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55025 (+102)
- спеціальна техніка – 3932 (+3)
Дані уточнюються.
- У неділю, 13 липня, російська окупаційна армія застосовувала безпілотники для атак по Сумській громаді, внаслідок чого є загиблий і поранений. Через повторний удар постраждали лікарі.
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