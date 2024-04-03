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Війна з Росією: хроніка
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За добу Сили оборони відбили 22 російські атаки й завдали ударів по 14 районах зосередження окупантів

3 квітня, 2024 середа
19:40
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Протягом доби 3 квітня на фронті було зафіксовано 54 бойових зіткнення. Українські Сили оборони відбили 22 атаки РФ, завдали ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та 1 ЗРК

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли України

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Слобожанське та Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Андріївка Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Голубівка, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Калинове, Борова Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південнно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Торецьк та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Керамік та Семенівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Водяне та Вугледар Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів.

На Оріхівському напрямку протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів, проте, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Малинівка, Оріхів та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено 4 атаки на позиції наших військ. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Кринки Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 артилерійській системі, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 1 пункту управління БпЛА противника.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 62 бойові зіткнення. Ворог 40 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони на шести напрямках. 18 із них - на Новопавлівському. 
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
Одещина
ЗСУ
Сєверодонецьк
Херсонщина
Донеччина
Авдіївка
Бахмут
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