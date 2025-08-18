Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією За добу війни РФ втратила 2 танки, 43 артсистеми та 940 військових

За добу війни РФ втратила 2 танки, 43 артсистеми та 940 військових

Марія Науменко
18 серпня, 2025 понедiлок
07:15
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння. Російська армія втратила 940 військовослужбовців

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1070890 (+940) осіб;
  • танків / tanks – 11118 (+2) од;
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23148 (+5) од;
  • артилерійських систем / artillery systems – 31632 (+43) од;
  • РСЗВ / MLRS – 1469 (+1) од;
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1208 (+0) од;
  • літаків / aircraft – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 51685 (+157);
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3558 (+0);
  • кораблікатери / warships / boats – 28 (+0);
  • підводні човни / submarines – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 58937 (+116);
  • спеціальна техніка / special equipment – 3942 (+0).

Дані уточнюються.

  • Увечері неділі, 17 серпня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники та балістику. Внаслідок атаки у Харкові є загиблі.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЗСУ
втрати окупантів
Читайте також:
реакція соцмереж на червону доріжку перед путіним
Автор Марія Науменко
16 серпня, 2025 субота
Американські солдати у формі стелили доріжку перед Путіним: реакція соцмереж
Виходець з Дагестану, генерал-лейтенант армії РФ Еседулла Абачев
Автор Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
Після удару по колоні росіян на Курщині генералу Абачеву ампутували руку та ногу: чим він відомий
Автор Марія Музиченко
17 серпня, 2025 неділя
"Час настав". Оприлюднено лист Меланії Трамп до Путіна, в якому вона просить забезпечити дітям мирне майбутнє
Київ
+15.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.63
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
18 серпня
07:49
США, Південна Корея
США та Південна Корея розпочали військові навчання за участі 21 тис. солдатів
07:31
Оновлено
Росія ввечері 17 серпня атакувала Україну балістикою та ударними безпілотниками: у Харкові є загиблі, у Сумах постраждала інфраструктура
07:28
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у Вашингтон
07:19
Петер Мадяр
Угорська опозиція вимагає від РФ утриматися від втручання в зовнішню політику
06:44
президент США Дональд Трамп
Трамп заявив, що Зеленський може припинити війну "практично негайно, якщо захоче"
06:42
видобуток нафти, нафта
Ціни на нафту впали через відсутність тиску на РФ з боку США після зустрічі Трампа й Путіна на Алясці
06:27
Катаріна Матернова
ЄС підтримує Україну обʼєднаною і не потерпить миру, який означатиме її капітуляцію, - Матернова
06:16
Александар Вучич
Вучич: протягом 10 днів ми затримаємо усіх учасників заворушень, але надзвичайний стан не впроваджуватиметься
05:57
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський відповів на кожен пункт "нового" плану Путіна, описаного західними ЗМІ після саміту на Алясці. Урсула фон дер Ляєн підтримала
00:02
Президент Франції Еммануель Макрон
"Є тільки один агресор – Росія": Макрон виступив із заявою після зустрічі Коаліції охочих
2025, неділя
17 серпня
23:00
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
З'явилося перше фото української ракети "Фламінго", здатної долати відстань у понад 3 000 км
22:58
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 127 боїв: третина з них на Покровському напримку
22:48
РФ двічі вдарила ФАБами по селу в Запорізькій області: загинув підліток, серед поранених - діти
22:41
Трамп путін
Предстоятель УПЦ США Антоній: вітати Путіна означає зневажати могили полеглих, плювати на сльози вдів і матерів та стояти глухим перед криками дітей
22:19
Грав генерала Зода у фільмах про Супермена: у віці 87 років помер актор Теренс Стемп
21:29
Марко Рубіо
Рубіо: капітуляція Росії чи капітуляція України наразі неможлива, проте імовірні українські територіальні поступки обговорюватимуться
21:28
російська армія, мобілізація
Росіяни окупували менше 1% території України за останні 1010 днів війни, - DeepState
21:00
Коаліція охочих
Коаліція охочих скоординувала позиції перед зустріччю з Трампом у Вашингтоні
21:00
Ексклюзив
Максим Буткевич
Підхід до людини за замовчуванням з повагою до її гідності – це дуже важливо у спілкуванні з колишніми полоненими, - журналіст Буткевич
20:28
Оновлено
"Кудрівка" - "Полтава" 3:1 (17.08.2025)
"ЛНЗ Черкаси" розібралося з "Поліссям", "Шахтар" принизив "Верес", а серед новачків - "Кудрівка" рознесла "Полтаву". Результати й розклад матчів 3-го туру УПЛ
20:01
OPINION
Культура їсть стратегію на сніданок
19:40
Ексклюзив
Віктор Орбан
Якби Орбан вчасно не осідлав тему російсько-української війни, можливо, він би не був прем'єром ще з 2022 року, - політолог Герасимчук
19:32
Український письменник Олесь Ульяненко
Надруковано раніше неопублікований роман Олеся Ульяненка "Хрест на Сатурні": про що ця книжка
19:20
Ексклюзив
Максим Буткевич
Після першого допиту я загадав про прадіда, якого розстріляв НКВС, - Максим Буткевич
19:17
Ексклюзив
Косово - Сербія
Якщо Сербія приєднається до ЄС, зникне питання Косова - експертка-балканистка Гелетій
18:35
Зеленський Трамп
Трамп хоче спершу поспілкуватись із Зеленським наодинці, а вже потім за участю європейців, - Bild
18:30
Ексклюзив
президент США Дональд Трамп
Налаштувати Трампа проти Путіна неможливо, але інколи лідери держав змушені робити те, чого не хочуть, - Айзенберг
18:16
бензин
В окупованому Криму бензин тепер тільки по талонах для підприємств, - соцмережі
18:01
OPINION
Нотатки добровольця 50+
18:01
Ексклюзив
Трамп і Путін
Перемовини між Трампом і Путіним відбулися в перші 20 секунд зустрічі, все інше не має значення, - полковник запасу СБУ Притула
17:25
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн (Брюссель, 17.08.2025)
Спільна позиція Зеленського та фон дер Ляєн перед Вашингтоном: з Путіним можливо говорити тільки після того, як він припинить вогонь і вбивства
17:15
Ексклюзив
Максим Буткевич
Усі справи росіяни фабрикують за однією схемою, - звільнений з полону журналіст Буткевич
16:51
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн: мир в Україні повинен бути досягнутий силою
16:44
Інтерв’ю
Максим Буткевич
"Полон – це мікромодель російського соціуму", - правозахисник і колишній в’язень РФ Максим Буткевич
16:25
Володимир Зеленський
Путін не дасть нам гарантій безпеки, їх дає армія України, якій потрібні фінансування та зброя, - Зеленський у Брюсселі
16:16
Виходець з Дагестану, генерал-лейтенант армії РФ Еседулла Абачев
Після удару по колоні росіян на Курщині генералу Абачеву ампутували руку та ногу: чим він відомий
16:00
OPINION
Електрокаром по мопеду
15:49
Ексклюзив
Україна ЄС
Найбільшим рятівником економіки РФ у 2022 році був ЄС, - аналітик Несходовський
15:42
Росіяни окупували село Зелений Гай на сході Харківщини, - DeepState
Росіяни окупували село Зелений Гай на сході Харківщини, - DeepState
14:58
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Брюсселя, після чого вирушить до Трампа
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV