За добу війни РФ втратила 2 танки, 43 артсистеми та 940 військових
Протягом минулої доби Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння. Російська армія втратила 940 військовослужбовців
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1070890 (+940) осіб;
- танків / tanks – 11118 (+2) од;
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23148 (+5) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 31632 (+43) од;
- РСЗВ / MLRS – 1469 (+1) од;
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1208 (+0) од;
- літаків / aircraft – 422 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 51685 (+157);
- крилаті ракети / cruise missiles – 3558 (+0);
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0);
- підводні човни / submarines – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 58937 (+116);
- спеціальна техніка / special equipment – 3942 (+0).
Дані уточнюються.
- Увечері неділі, 17 серпня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники та балістику. Внаслідок атаки у Харкові є загиблі.
