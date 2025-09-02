За добу війни РФ втратила танк, 53 артсистеми та 800 військових
Протягом минулої доби 1 вересня на війні в Україні РФ втратила 800 військовослужбовців. Крім того, Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1083790 (+800) осіб / persons
- танків – 11156 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23233 (+4) од
- артилерійських систем – 32301 (+53) од
- РСЗВ – 1477 (+1) од
- засоби ППО – 1213 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55446 (+170)
- крилаті ракети – 3664 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60488 (+89)
- спеціальна техніка – 3952 (+0)
Дані уточнюються..
- Увечері понеділка, 1 вересня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники. В Білій Церкві загинула людина. В Сумах дрон влучив по нежитловій будівлі, є поранені, серед них діти
