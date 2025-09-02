За добу війни РФ втратила танк, 53 артсистеми та 800 військових

Читайте також:

Більш як пів мільярда гривень кожен: три найдорожчі маєтки, що продають в Україні

Путіна, на відміну від Алієва та Ердогана, у Китаї зустрічали з почесним караулом, але без фольклорного ансамблю, - ЗМІ

Маріуполь, як і решту окупованих територій, вперше повністю інтегрували в російський освітній процес, — Андрющенко