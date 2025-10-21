За добу війни в Україні РФ втратила 8 танків, 37 бронемашин та 1130 військових
Протягом минулої доби 20 жовтня російська окупаційна армія на війні проти України втратила 1130 військовослужбовців. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу / personnel – близько 1 132 200 (+1 130) осіб;
- танків / tanks – 11 278 (+8) од;
- бойових броньованих машин – 23 436 (+37) од;
- артилерійських систем – 33 902 (+23) од;
- РСЗВ – 1 524 (+0) од;
- засоби ППО – 1 229 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72 600 (+235) од;
- крилаті ракети – 3 864 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 026 (+134) од;
- спеціальна техніка – 3 980 (+0) од.
Дані уточнюються.
- Уночі проти вівторка 21 жовтня російська окупаційна армія запустила по Україні ударні безпілотники та керовані авіабомби. В Харкові 9 людей постраждали. На Чернігівщині знеструмлення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.43Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе