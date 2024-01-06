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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією За лаштунками багато чого обговорюється в намаганнях зменшити здатність Путіна продовжувати цю війну, - полковник Грант
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За лаштунками багато чого обговорюється в намаганнях зменшити здатність Путіна продовжувати цю війну, - полковник Грант

6 січня, 2024 субота
18:40
Війна з Росією Глен Грант

Полковник армії Великої Британії у відставці військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що Захід здатен на багато що вплинути, аби не дати Путіну просувати свої загарбницькі амбіції

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Меседж про те, що Путін може продовжувати воювати, уже давно був надісланий. І в Брюсселі, і Берліні всім про це відомо. Там в курсі, що вони повинні продовжувати підтримувати Україну, оскільки зараз триває війна. Я не думаю, що вони очікують, що Путін розширить географію війни, бо навряд чи він здатен перемогти в такій масштабній битві. Адже Захід справді здатен на багато що вплинути, щоб не дати Путіну просувати свої загарбницькі амбіції", - зауважив полковник армії Великої Британії у відставці.

На його думку, якщо перебіг війни буде таким, яким є зараз, то Путін точно не зупиниться, а Заходу доведеться шукати нові способи, як його сповільнити. Ймовірно, йтиметься про потужніші санкції, про посилений контроль над їх дотриманням, щоб з'ясувати, які саме процеси можна таким чином зупинити.

"Зараз люди в столицях намагаються з'ясувати, як зменшити здатність Путіна вести війну у довгостроковій перспективі. Тож ми незабаром побачимо певні маленькі кроки. А багато про що і не довідаємось, тому що це відбуватиметься між банками, між фінансовими установами. Буде багато дискусій між європейськими чиновниками, між американськими чиновниками та, наприклад, Швейцарією, про які ми ніколи не дізнаємось. Тож можете бути певні, що за лаштунками багато чого обговорюється у намаганнях зменшити здатність Путіна продовжувати цю війну в тому вигляді, в якому вона є на цей момент", - підкреслив Глен Грант.

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