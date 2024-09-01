За минулий тиждень РФ випустила по Україні 160 ракет, 780 КАБів і 400 дронів, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



"Цілком справедливо, щоб українці могли відповідати на російський терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити. Щодня та щоночі наші міста й села під ворожими ударами", - наголосив він.



Президент зазначив, що для повного захисту й убезпечення наших міст від цієї агресії, потрібно більше підтримки для української справедливої відповіді.



"Рішення щодо далекобійних ударів по місцях запуску ракет із Росії, знищення російської військової логістики, спільного збиття ракет і дронів. Все те, що допоможе протистояти російському злу", - підкреслив Зеленський.

Зокрема, увечері 31 серпня російські терористи завдали ракетного удару по Сумському районі і влучили по колоні зерновозів. У результаті атаки загинув чоловік, також є поранені.