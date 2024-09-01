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Головна Війна з Росією За минулий тиждень РФ випустила по Україні 160 ракет, 780 КАБів і 400 дронів, - Зеленський

За минулий тиждень РФ випустила по Україні 160 ракет, 780 КАБів і 400 дронів, - Зеленський

Світлана Кравченко
1 вересня, 2024 неділя
11:59
Війна з Росією Балістика, ракета, шахед, дрон, атака

Лише впродовж минулого тижня Росія застосувала проти України понад 160 ракет різних типів, 780 керованих авіаційних бомб і 400 ударних безпілотників

Зміст

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Цілком справедливо, щоб українці могли відповідати на російський терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити. Щодня та щоночі наші міста й села під ворожими ударами", - наголосив він.

Президент зазначив, що для повного захисту й убезпечення наших міст від цієї агресії, потрібно більше підтримки для української справедливої відповіді.

"Рішення щодо далекобійних ударів по місцях запуску ракет із Росії, знищення російської військової логістики, спільного збиття ракет і дронів. Все те, що допоможе протистояти російському злу", - підкреслив Зеленський.

  • Зокрема, увечері 31 серпня російські терористи завдали ракетного удару по Сумському районі і влучили по колоні зерновозів. У результаті атаки загинув чоловік, також є поранені.
Теги:
Україна
Росія
Володимир Зеленський
російська армія
безпілотник
ракетний удар
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