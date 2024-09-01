За минулий тиждень РФ випустила по Україні 160 ракет, 780 КАБів і 400 дронів, - Зеленський
Лише впродовж минулого тижня Росія застосувала проти України понад 160 ракет різних типів, 780 керованих авіаційних бомб і 400 ударних безпілотників
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Цілком справедливо, щоб українці могли відповідати на російський терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити. Щодня та щоночі наші міста й села під ворожими ударами", - наголосив він.
Президент зазначив, що для повного захисту й убезпечення наших міст від цієї агресії, потрібно більше підтримки для української справедливої відповіді.
"Рішення щодо далекобійних ударів по місцях запуску ракет із Росії, знищення російської військової логістики, спільного збиття ракет і дронів. Все те, що допоможе протистояти російському злу", - підкреслив Зеленський.
- Зокрема, увечері 31 серпня російські терористи завдали ракетного удару по Сумському районі і влучили по колоні зерновозів. У результаті атаки загинув чоловік, також є поранені.
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