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За минулу добу на фронті відбулося 139 боєзіткнень, окупанти продовжують атакувати на 11 напрямках

6 липня, 2024 субота
08:17
Війна з Росією ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті відбулося 139 бойових зіткнень. Найактивніше окупанти ведуть наступ на Лиманському і Покровському напрямках

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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00 6 липня.

За уточненою інформацією, вчора агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах шість ракетних ударів (із застосуванням 12 ракет), 55 авіаційних ударів (залучив 72 КАБи), здійснив понад 3 тис. обстрілів, 105 із них - із реактивних систем залпового вогню.

Вчора противник завдавав авіаційних ударів, зокрема, в районах населених пунктів Вовчанськ, Руська Лозова, Глибоке, Курилівка, Степова Новоселівка, Ківшарівка Харківської області; Часів Яр, Торецьк, Нью-Йорк, Миколаївка, Вовче, Новоселівка Перша, Костянтинівка, Максимільянівка Донецької області; Гуляйполе Запорізької області.

За добу, що минула, авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили дві артсистеми, склад боєприпасів, станцію РЕБ, шість районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт окупантів.

Обстановка на фронті по напрямках

Так, на Харківському напрямку ворог продовжував наступальні і штурмові дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося 8 бойових зіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Стариця і Липці.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу збільшилась до п’яти. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки і Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 21 атаці окупантів у районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни на Донеччині та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили сім атак у районах Спірного та Виїмки Донецької області й Білогорівки на Луганщині.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили десять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського й Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку агресор досить активний - вчинив 18 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. Підтримував свої дії авіаударами.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 45 атак окупантів поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Яснобродівка, Новоселівка Перша, Уманське та Нетайлове Донецької області. Понад половину з них агресор здійснив біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Невельське та Костянтинівка, де ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив сім атак наших позицій в районах Костянтинівки, Водяного і Макарівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулося два бойових зіткнення. Ворог отримав жорстку відсіч біля Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку окупанти й надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах, що на лівобережжі Дніпра. Усі п'ять атак російських загарбників успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ.

  • Протягом минулої доби на фронті Силам оборони України вдалося ліквідувати 1260 російських окупантів і десятки одиниць ворожої техніки.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
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