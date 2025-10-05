За ніч ППО знешкодила 478 повітряних цілей ворога

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

"У ніч на 05 жовтня (із 20.00 4 жовтня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування", - йдеться у повідомленні.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу:

496 ударних БПЛА типу Shahed та Гербера, безпілотники інших типів близько 250 із яких — "шахеди";

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

42 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К;

9 крилатих ракет "Калібр".

Запуски дронів здійснювались із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Кача — ТОТ Криму. Аеробалістичні ракети залетіли із повітряного простору Липецької області РФ. Крилаті ракети — з Самарська, Курська та Брянської області РФ, "Калібр" - з акваторії Чорного моря

Основний напрямок удару – Львівщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 14.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 478 повітряних цілей: 439 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал"; 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К; 6 крилатих ракет "Калібр"", - зазначили у Повітряних силах.

Крім того, шість ворожих ракет не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються). Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.