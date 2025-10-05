За ніч ППО знешкодила 478 повітряних цілей ворога
У ніч на 5 жовтня українські сили протиповітряної оборони відбили масштабний удар ворога, знешкодивши 478 повітряних цілей, серед яких безпілотники, крилаті та аеробалістичні ракети
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
"У ніч на 05 жовтня (із 20.00 4 жовтня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування", - йдеться у повідомленні.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу:
- 496 ударних БПЛА типу Shahed та Гербера, безпілотники інших типів близько 250 із яких — "шахеди";
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
- 42 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К;
- 9 крилатих ракет "Калібр".
Запуски дронів здійснювались із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Кача — ТОТ Криму. Аеробалістичні ракети залетіли із повітряного простору Липецької області РФ. Крилаті ракети — з Самарська, Курська та Брянської області РФ, "Калібр" - з акваторії Чорного моря
Основний напрямок удару – Львівщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 14.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 478 повітряних цілей: 439 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал"; 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К; 6 крилатих ракет "Калібр"", - зазначили у Повітряних силах.
Крім того, шість ворожих ракет не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються). Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
- У суботу ввечері, 4 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. Унаслідок атаки Запоріжжя загинула жінка, ще 9 людей поранені, серед них підліток. У Львові знеструмлення та пожежі, загинуло 4 людини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе