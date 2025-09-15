За ніч ППО знешкодила 59 з 84 російських безпілотників
У ніч на понеділок, 15 вересня, українські сили протиповітряної оборони відбили чергову масовану атаку російських військ, знищивши 59 з 84 ворожих безпілотників
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Противник застосував три зенітні керовані ракети С-300, випущені з Курської та Бєлгородської областей РФ.
Також Україну атакували 84 ударні безпілотники різних типів, включаючи Shahed та" Гербера".
Запуски здійснювалися з напрямків Курська, Брянська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська (РФ). Близько 50 з них були дронами типу Shahed.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання ракет та 25 ударних БПЛА на 13 локаціях.
- Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді вранці 15 вересня заявив, що Starlink перестав працювати вздовж усієї лінії фронту. Про проблеми з доступом до інтернету також повідомляли світові користувачі.
