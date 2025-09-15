За ніч ППО знешкодила 59 з 84 російських безпілотників

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Противник застосував три зенітні керовані ракети С-300, випущені з Курської та Бєлгородської областей РФ.

Також Україну атакували 84 ударні безпілотники різних типів, включаючи Shahed та" Гербера".

Запуски здійснювалися з напрямків Курська, Брянська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська (РФ). Близько 50 з них були дронами типу Shahed.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання ракет та 25 ударних БПЛА на 13 локаціях.