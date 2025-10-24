За ніч ППО знешкодила 72 зі 128 ворожих безпілотників
У ніч на п'ятницю, 24 жовтня, російська загарбницька армія атакувала Україну 128 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 72 ворожі повітряні цілі
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Запуск дронів здійснювався з кількох напрямків, включаючи Курську, Міллєровську, Брянську області та Приморсько-Ахтарськ Російської Федерації, а також з окупованих територій АР Крим – Чауди та Гвардійського.
Близько 90 з цих безпілотників були ударними дронами типу Shahed.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання 47 ударних БПЛА на 10 локаціях.
- У четвер ввечері, 23 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Кропивниччині під ударом була критична інфраструктура.
