За ніч ППО знешкодила 72 зі 128 ворожих безпілотників

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Запуск дронів здійснювався з кількох напрямків, включаючи Курську, Міллєровську, Брянську області та Приморсько-Ахтарськ Російської Федерації, а також з окупованих територій АР Крим – Чауди та Гвардійського.

Близько 90 з цих безпілотників були ударними дронами типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 47 ударних БПЛА на 10 локаціях.