Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією За ніч ППО знешкодила 72 зі 128 ворожих безпілотників

За ніч ППО знешкодила 72 зі 128 ворожих безпілотників

Марія Науменко
24 жовтня, 2025 п'ятниця
09:38
Війна з Росією ППО ЗСУ

У ніч на п'ятницю, 24 жовтня, російська загарбницька армія атакувала Україну 128 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 72 ворожі повітряні цілі

Зміст

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Запуск дронів здійснювався з кількох напрямків, включаючи Курську, Міллєровську, Брянську області та Приморсько-Ахтарськ Російської Федерації, а також з окупованих територій АР Крим – Чауди та Гвардійського. 

Близько 90 з цих безпілотників були ударними дронами типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 47 ударних БПЛА на 10 локаціях.

  • У четвер ввечері, 23 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Кропивниччині під ударом була критична інфраструктура.
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Автор Євген Козярін
22 жовтня, 2025 середа
"Ціль так само і Костянтинівка": головний сержант бригади "Холодний Яр" пояснив, чому окупанти хочуть зайти до великих міст до холодів
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Автор Оксана Ліховід
21 жовтня, 2025 вiвторок
Закріпилися на дні Дніпра: Братчук про прорив ворога на правий берег Херсонщини
Дональд Трамп
Автор Адріана Муллаянова
21 жовтня, 2025 вiвторок
"Ми припинили вісім війн, і дев'ята наближається", - Трамп
Першопричину війни усуне тільки смерть Путіна
09:47
Ексклюзив
евакуація
Рідного дядька балерини Волочкової врятували від російських загарбників, - волонтер Маховський
09:40
"Рейдерство під прапором окупаційної влади": в Маріуполі росіяни виселяють людей з власних квартир
09:24
Німеччина
До Києва прибула міністерка економіки Німеччини Райхе
09:14
Анонс
Олександрія, УПЛ
УПЛ: результати й розклад матчів 10-го туру
08:49
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Стає дедалі небезпечнішою, і що буде далі - невідомо: депутат Довбня про трасу Краматорськ - Ізюм, яку вже прострілює ворог
08:34
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Окупанти формують штурмові роти з жінок на Покровському напрямку, - "Атеш"
08:31
бензин
Російські військові конфіскують у людей бензин на блокпостах у Криму, - "Жовта стрічка"
08:10
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
Минулої доби на фронті зафіксували 120 боїв: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 39 штурмів
08:02
OPINION
Два Мінськи, два Стамбули, два Будапешти...
07:45
Оновлено
РФ атакує Україну дронами: на Кропивниччині під ударом була критична інфраструктура, 19 населених пунктів опинилися без світла
06:54
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 910 військових, 34 артсистеми і 5 бронемашин
06:47
Німеччина уряд
Берлін прагне захистити німецький підрозділ "Роснефти" від санкцій США, - Reuters
05:53
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Кім Чен Ин заявив, що військові зв’язки між КНДР та РФ "розвиватимуться безперервно"
00:48
Лідери ЄС відклали рішення щодо використання російських активів для України
2025, четвер
23 жовтня
23:56
Оновлено
Олександр Караваєв і Віталій Буяльський, Динамо, УПЛ
"Самсунспор" обіграв "Динамо" у Лізі конференцій
23:45
Посилення тиску на РФ, оборонна підтримка, енергетична стійкість: українська делегація провела низку зустрічей з лідерами країн ЄС
22:57
Дональд Трамп
Трамп не побачив з боку РФ достатнього інтересу для просування миру в Україні, - Білий дім
22:15
"Не вимагаємо НМТ чи інших іспитів": у Міносвіти назвали професії, до вступу на які намагаються підштовхнути абітурієнтів
22:09
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп зміг забрати у Путіна головний козир, - політолог Рейтерович
21:43
Армія+
В Армія+ додали функцію переведення між Нацгвардією та ЗСУ онлайн
21:40
Артем Бондаренко ( в центрі), "Шахтар" - "Легія"
"Шахтар"програв "Легії" у Лізі конференцій
21:25
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Для Путіна буде прийнятна лише одна угода про мир, - експерт-міжнародник Краєв
21:16
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Трамп та Сі Цзіньпін зустрінуться 30 жовтня у Південній Кореї, - Білий дім
21:15
Литва прапор
Російські літаки Су-30 та Іл-78 порушили повітряний простір Литви
21:15
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Безсмертний проаналізував, як зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном може вплинути на Путіна
21:07
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Наразі Путін знімає останню сорочку, щоб реалізувати своє бажання створити рокадну дорогу на сході, - генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос
20:41
газ
Уряд виділив 8,4 млрд грн на закупівлю імпортного газу в опалювальний сезон
20:24
Ліонель Мессі (ліворуч)
Мессі продовжив контракт з "Інтер Маямі": до якого року аргентинець продовжуватиме кар'єру
20:15
Оля Полякова
Команда Олі Полякової поскаржилася організаторам Євробачення на правила Нацвідбору на конкурс
20:01
OPINION
Звернення лідерів чеченського спротиву до ПАРЄ: історична подія
20:01
Актуальні вакансії на Львівщині
Майже вдвічі більше вакансій, ніж безробітних: у Мінекономіки назвали причини браку кадрів в Україні
19:58
Ексклюзив
Віталій Кулик
У РФ під ніж можуть піти українські "політичні мігранти", і навіть Янукович, - політолог Кулик
19:30
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Ані Трамп, ані Геґсет такого дозволу не давали": дипломат Безсмертний про удари по території РФ
19:23
Чанпен Чжао
Трамп помилував засудженого засновника криптовалютної біржі Binance
19:11
російський диктатор Володимир Путін
"Жодна країна, що поважає себе, ніколи не діє під тиском": Путін про нові санкції США
19:07
Оновлено
Володимир Зеленський
Посилення ППО й захист енергетики: Зеленський провів зустрічі з Макроном, Туском, Мерцом і Мелоні
18:58
Пожежа у Ставропольському краї на складі нафтопродуктів
ГУР ліквідувало трьох російських десантників у центрі Ставрополя
18:56
Новини компаній
European Property Awards
Перемога в конкурентній боротьбі: українці везуть нагороди додому
18:42
Антоніу Кошта
ЄС продовжить фінансувати Україну наступні 2 роки з використанням заморожених активів РФ, - Кошта
