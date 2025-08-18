За нинішніх умов бої на Донеччині триватимуть ще мінімум 1,5 року, - військовий експерт Селезньов

Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Безумовно, ситуація на Донеччині залишається надзвичайно складною. Ті 20% території Донеччини, які досі перебувають під контролем української армії, фактично являють собою суцільне пекло, бо ворог не лише веде активні наступальні дії безпосередньо на лінії бойового зіткнення, ворог продовжує здійснювати ракетний та дроновий терор, буквально стираючи з лиця землі ті населені пункти, які знаходяться під нашим контролем", - сказав він.

На думку експерта, ворог діє максимально раціонально, діє в рамках узгодженого плану, "хоча той самий план і його часові показники пішли шкереберть".

"Адже за оцінками деяких аналітичних центрів йшлося про те, що ворог мав би захопити всю територію Донеччини до 1 серпня цього року. Зараз вже ми перевалили за другу половину серпня, але ж у ворога просування відносно невеликі. Я не знаю, звідки американська розвідка береться стверджувати, що протягом наступних двох місяців ворог буде спроможний окупувати всю територію Донеччини. Правда, не знаю, бо очевидно, що міська агломерація, що охоплює Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Константинівка, там бої можуть розтягнутися на понад рік", - зазначив Селезньов.

Він навів приклад - від березня 24 року тривають бої в районі Часового Яра, там до війни проживало близько 10 000 мешканців.

"Територія Константинівки, Дружківки, Слов'янська, там більше Краматорська, набагато більша. Там і багатоповерхова забудова, там і промисловий центр неабиякий за площею, а отже говорити про те, що ми, маючи сталу та безперебійну логістику, досить швидко втратимо контроль над цими територіями, я б не ризикнув. Я більше схиляюсь до думки, що за нинішніх темпів просування ворожої армії це процес бойових дій на території Донеччини може розтягнутися щонайменше на півтора року", - заявив експерт.

Селезньов наголосив, що бої насправді дуже складні, ворог має ініціативу буквально на усіх ділянках фронту на території Донецької області, але Сили оборони час від часу проводять певні контрнаступальні дії.