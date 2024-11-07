За президентства Трампа Україна не отримає членства в НАТО, - Яценюк

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"За президентства Дональда Трампа Україна не отримає членство в НАТО. Звичайно, бувають дива, але станом на зараз не бачу цієї ймовірності. Прикро, що чинна адміністрація США не скористалась двома можливостями надати Україні членство в НАТО у минулому та поточному роках. І вже зараз зрозуміло, що до кінця цього року ніякого членства в НАТО ми не отримаємо, ми навіть запрошення не отримаємо", - зауважив Яценюк.

Голова Київського Безпекового Форуму також додав, що зараз перед українською владою і західними союзниками стоїть неймовірне завдання - донести до Трампа і пояснити йому, що перемога Росії в Україні означатиме поразку США. Поразку США перед Китаєм, Північною Кореєю, Іраном, Росією, ХАМАС, Хезболлою й ще перед десятками диктаторських режимів, які хочуть падіння США.

"Потрібно спробувати зробити неймовірне - переконати Трампа, що це в інтересах США і персонально в його інтересах. Тому що його мало буде обходити, що відбувається в Україні, його буде обходити, що відбувається в Білому домі та США", - зазначив Яценюк.