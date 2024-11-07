За президентства Трампа Україна не отримає членства в НАТО, - Яценюк
Прем'єр-міністр України у 2014-16 роках, голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк наголосив, що перемога Росії в Україні означатиме поразку США
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"За президентства Дональда Трампа Україна не отримає членство в НАТО. Звичайно, бувають дива, але станом на зараз не бачу цієї ймовірності. Прикро, що чинна адміністрація США не скористалась двома можливостями надати Україні членство в НАТО у минулому та поточному роках. І вже зараз зрозуміло, що до кінця цього року ніякого членства в НАТО ми не отримаємо, ми навіть запрошення не отримаємо", - зауважив Яценюк.
Голова Київського Безпекового Форуму також додав, що зараз перед українською владою і західними союзниками стоїть неймовірне завдання - донести до Трампа і пояснити йому, що перемога Росії в Україні означатиме поразку США. Поразку США перед Китаєм, Північною Кореєю, Іраном, Росією, ХАМАС, Хезболлою й ще перед десятками диктаторських режимів, які хочуть падіння США.
"Потрібно спробувати зробити неймовірне - переконати Трампа, що це в інтересах США і персонально в його інтересах. Тому що його мало буде обходити, що відбувається в Україні, його буде обходити, що відбувається в Білому домі та США", - зазначив Яценюк.
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