Єрмак: у НАТО близькі до консенсусу щодо запрошення України

Про це Андрій Єрмак заявив під час візиту до Канади, повідомляє Укрінформ.

"Я не вірю, що Україну можна зробити сильною без запрошення до НАТО… Звісно, це неможливо зробити без консенсусу країн-членів НАТО, але мені здається, що ми близькі до такого консенсусу", - сказав керівник Офісу президента.

Єрмак відзначив позитивну тенденцію щодо підтримки запрошення України до НАТО.

"Більшість членів НАТО це вже підтримують, а з тими, хто ще сумнівається, треба працювати. Я не бачу альтернативи розв'язання цього питання", - йдеться у заяві Єрмака.