Єрмак: у НАТО близькі до консенсусу щодо запрошення України
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що серед членів НАТО зростає підтримка майбутнього повноправного членства України в Альянсі
Про це Андрій Єрмак заявив під час візиту до Канади, повідомляє Укрінформ.
"Я не вірю, що Україну можна зробити сильною без запрошення до НАТО… Звісно, це неможливо зробити без консенсусу країн-членів НАТО, але мені здається, що ми близькі до такого консенсусу", - сказав керівник Офісу президента.
Єрмак відзначив позитивну тенденцію щодо підтримки запрошення України до НАТО.
"Більшість членів НАТО це вже підтримують, а з тими, хто ще сумнівається, треба працювати. Я не бачу альтернативи розв'язання цього питання", - йдеться у заяві Єрмака.
- 31 жовтня президент Володимир Зеленський поділився підсумками четвертого саміту Україна - Північна Європа й заявив, що всі країни-партнери підтримали План перемоги.
- Одним з пунктів з Плану - це запрошення України до НАТО.
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