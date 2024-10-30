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"Усі країни підтримали План перемоги": Зеленський підсумував саміт Україна - Північна Європа

Катерина Єсікова
30 жовтня, 2024 середа
12:33
Світ Зеленський і представники країн-партнерів

Президент Володимир Зеленський поділився підсумками четвертого саміту Україна - Північна Європа й заявив, що всі країни-партнери підтримали План перемоги

Зміст

Про це він написав у Telegram.

"Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція готові збільшувати підтримку нашого захисту. Всі партнери-нордики підтримали План перемоги України – чіткі пункти, які посилюють нашу можливість наблизити справедливий мир", - написав український президент.

За словами Зеленського, під час саміту лідери обговорили, як поставити в Україну додаткові системи ППО, зокрема Patriot. Також партнери домовилися збільшувати оборонне виробництво як в Україні, так і в себе.

Зеленський заявив, що на саміті також детально було обговорено потребу України в геополітичній визначеності. 

"Запрошення для України в НАТО – це спосіб посилити не лише Україну, а й усіх партнерів в Альянсі. Це відкриє значно позитивнішу безпекову перспективу для всіх держав – членів НАТО довгостроково, оскільки поставить крапку на імперських амбіціях Росії", - написав він.

  • Зеленський у понеділок, 28 жовтня, прибув із робочим візитом до Ісландії на четвертий саміт Україна - Північна Європа. 
  • Під час візиту він зустрівся з очільницею країни, премʼєрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії. Серед основних тем - підготовка до другого Саміту миру та потреби України в оборонній сфері.
     
Теги:
Новини
Володимир Зеленський
Війна з Росією
НАТО
Військові новини
вступ до НАТО
Світ про Україну
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