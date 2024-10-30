"Усі країни підтримали План перемоги": Зеленський підсумував саміт Україна - Північна Європа
Президент Володимир Зеленський поділився підсумками четвертого саміту Україна - Північна Європа й заявив, що всі країни-партнери підтримали План перемоги
Про це він написав у Telegram.
"Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція готові збільшувати підтримку нашого захисту. Всі партнери-нордики підтримали План перемоги України – чіткі пункти, які посилюють нашу можливість наблизити справедливий мир", - написав український президент.
За словами Зеленського, під час саміту лідери обговорили, як поставити в Україну додаткові системи ППО, зокрема Patriot. Також партнери домовилися збільшувати оборонне виробництво як в Україні, так і в себе.
Зеленський заявив, що на саміті також детально було обговорено потребу України в геополітичній визначеності.
"Запрошення для України в НАТО – це спосіб посилити не лише Україну, а й усіх партнерів в Альянсі. Це відкриє значно позитивнішу безпекову перспективу для всіх держав – членів НАТО довгостроково, оскільки поставить крапку на імперських амбіціях Росії", - написав він.
- Зеленський у понеділок, 28 жовтня, прибув із робочим візитом до Ісландії на четвертий саміт Україна - Північна Європа.
- Під час візиту він зустрівся з очільницею країни, премʼєрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії. Серед основних тем - підготовка до другого Саміту миру та потреби України в оборонній сфері.
- Актуальне
- Важливе